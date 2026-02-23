Espectacular apertura de Gran Hermano Generación Dorada: nostalgia, nueva casa y ovación a Santiago del Moro

El recorrido fugaz por las flamantes instalaciones dejó ver un diseño sumamente moderno y extravagante:

Estética vibrante: Se destacaron los espejos dorados, tapizados capitoné en tonos púrpuras y verdes esmeralda, y habitaciones repletas de color.

Nuevos espacios: Una amplia zona exterior con una renovada piscina y un área de gimnasio auspiciada por DGO.

Salas de pruebas: Se revelaron pasillos y cuartos oscuros iluminados con neón rojo que llevaban ploteadas palabras clave como "Desafío", "Superación" y "Adaptación", anticipando la dureza de las dinámicas de esta temporada.

Finalmente, el rayo de energía visualizado al principio del video conectó directamente con las antenas del canal y aterrizó en los renovados estudios. Con un público eufórico iluminando las tribunas con los flashes de sus celulares, Santiago del Moro hizo su gran entrada triunfal al escenario central, luciendo gafas oscuras y un elegante traje gris, desatando la locura total y dando comienzo oficial a la esperada "Generación Dorada".