Espectacular apertura de Gran Hermano Generación Dorada: nostalgia, nueva casa y ovación a Santiago del Moro
El video de presentación de Gran Hermano Generación Dorada repasó los momentos más icónicos de la historia del programa de Telefe y reveló detalles de la casa.
La espera terminó y la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas. Con una mega producción audiovisual, Telefe dio inicio a "Gran Hermano: Generación Dorada", una edición que promete ser histórica y que comenzó con una apertura cargada de emotividad, efectos especiales y mucha adrenalina.
Un viaje a la nostalgia
El impactante video de presentación arrancó con tomas aéreas nocturnas de la Ciudad de Buenos Aires. En un despliegue de efectos visuales, el icónico "Ojo" de Gran Hermano irrumpió como una gigantesca explosión de luz y energía dorada sobre el Obelisco y las calles porteñas.
El conductor del ciclo, Santiago del Moro, ofició de guía caminando por callejones oscuros que invitaban a un viaje en el tiempo. Al ingresar a una futurista sala de control rodeada de monitores retro, la producción tocó la fibra íntima de los fanáticos repasando más de dos décadas de historia ininterrumpida del reality:
Los campeones históricos: El clip revivió los instantes de consagración de figuras legendarias y ganadores inolvidables como Marcelo Corazza, Marianela Mirra, Diego Leonardi, Cristian U y el reciente campeón, Marcos Ginocchio, entre otros.
Momentos televisivos imborrables: El compilado estuvo musicalizado con las icónicas voces en off de "Big Brother" y mostró un resumen trepidante de peleas memorables, romances apasionados, complots, llantos y festejos que marcaron a fuego el formato en la Argentina.
La nueva casa y el regreso al estudio
Otro de los platos fuertes de la imponente apertura fue la revelación del lugar donde convivirán los nuevos "hermanitos". A través de un plano desde las alturas y un efecto visual de cámara rápida (time-lapse), los televidentes pudieron observar todo el proceso de construcción desde los cimientos hasta el resultado final .
El recorrido fugaz por las flamantes instalaciones dejó ver un diseño sumamente moderno y extravagante:
Estética vibrante: Se destacaron los espejos dorados, tapizados capitoné en tonos púrpuras y verdes esmeralda, y habitaciones repletas de color.
Nuevos espacios: Una amplia zona exterior con una renovada piscina y un área de gimnasio auspiciada por DGO.
Salas de pruebas: Se revelaron pasillos y cuartos oscuros iluminados con neón rojo que llevaban ploteadas palabras clave como "Desafío", "Superación" y "Adaptación", anticipando la dureza de las dinámicas de esta temporada.
Finalmente, el rayo de energía visualizado al principio del video conectó directamente con las antenas del canal y aterrizó en los renovados estudios. Con un público eufórico iluminando las tribunas con los flashes de sus celulares, Santiago del Moro hizo su gran entrada triunfal al escenario central, luciendo gafas oscuras y un elegante traje gris, desatando la locura total y dando comienzo oficial a la esperada "Generación Dorada".
