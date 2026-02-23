"Le ví a la Virgen": Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada habló del encuentro con María en Paraguay
La participante de Gran Hermano Generación Dorada reveló su encuentro místico. También aseguró haber visto a Bin Laden y al Jasy Jatere en Paraguay.
La actual participante del reality Gran Hermano Generación Dorada de Telefe, Carmiña Masi, dejó a sus seguidores boquiabiertos al confesar sus experiencias paranormales. En una revelación que data del 18 de marzo de 2025, la mediática relató un increíble y místico episodio personal.
En 2015, la reconocida conductora de los ciclos “No Somos Ángeles” y “Kaos” contó que tuvo un encuentro cercano nada menos que con la Virgen María. Según sus propias palabras, este evento celestial no es un hecho aislado en su vida, ya que asegura que no es la primera vez que experimenta este tipo de visiones.
El secreto de la participante de Gran Hermano oriunda de Paraguay
El inesperado relato de Masi detalla que su experiencia con la figura religiosa forma parte de una tríada de apariciones insólitas que experimentó a lo largo de los últimos años.
Las otras dos figuras que dice haber presenciado generaron tanto asombro como el primero:
Encuentros insólitos: "Yo le vi al Jasy Jatere, a Osama Ben Laden en el estacionamiento del Shopping Mariscal López".
Una testigo: Para dar fe de sus dichos, la periodista aseguró que no se encontraba sola al momento del suceso. "Con Gaby, Gaby es mi testigo", afirmó.
Sobre su visión de la Virgen, Masi se mostraba en un principio muy reacia a compartir los detalles por considerarlo un hecho íntimo y espiritual. "No quiero contar el tercero porque es algo privado, algo místico", había expresado durante una charla íntima con su novio que quedó registrada en un video de la plataforma Instagram.
Sin embargo, la mediática terminó cediendo y sacó a la luz la insólita anécdota únicamente ante la constante insistencia de su pareja.
