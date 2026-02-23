"Le ví a la Virgen": Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada habló del encuentro con María en Paraguay

Encuentros insólitos: "Yo le vi al Jasy Jatere, a Osama Ben Laden en el estacionamiento del Shopping Mariscal López".

Una testigo: Para dar fe de sus dichos, la periodista aseguró que no se encontraba sola al momento del suceso. "Con Gaby, Gaby es mi testigo", afirmó.

Sobre su visión de la Virgen, Masi se mostraba en un principio muy reacia a compartir los detalles por considerarlo un hecho íntimo y espiritual. "No quiero contar el tercero porque es algo privado, algo místico", había expresado durante una charla íntima con su novio que quedó registrada en un video de la plataforma Instagram.

Sin embargo, la mediática terminó cediendo y sacó a la luz la insólita anécdota únicamente ante la constante insistencia de su pareja.