Aseguran que una mega figura ingresa a Gran Hermano Generación Dorada: quién es

Más allá de la danza de nombres, el conductor adelantó herramientas que buscarán dinamizar el juego y evitar la pasividad. Entre ellas destaca la “Placa Planta”, una modalidad diseñada para poner en riesgo a aquellos participantes que no generen contenido ni estrategias, permitiendo que el público los elimine. También se confirmó el regreso de la “puerta giratoria” para agilizar la rotación de jugadores.+1

“Queremos que en esta competencia, la gente que entre sepa dónde está y que jueguen”, advirtió Del Moro, dejando en claro que, sean famosos o desconocidos, la exigencia será máxima. Con reformas estructurales que incluyen una pileta estilo playa y dormitorios renovados, el misterio sobre quiénes cruzarán el umbral de la casa se mantendrá hasta el último segundo del estreno.