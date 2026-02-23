Aseguran que una mega figura ingresa a Gran Hermano Generación Dorada: quién es
La periodista aseguró que una mega figura se comunicó con Santiago del Moro para ser parte de la nueva edición de GH. Conocé de quién se trata.
La inminente reapertura de la casa más famosa del país, Gran Hermano, desató un torbellino de especulaciones que tienen como eje central la composición del casting. En las últimas horas, la periodista Marcela Tauro sacudió el tablero mediático al asegurar en el programa Infama que la nueva temporada del reality contará con figuras de renombre, rompiendo con el aislamiento absoluto de personas anónimas que caracteriza al formato original.
Según la panelista, esta edición presentará una mixtura inédita de participantes. “Va a haber famosos. Va a haber famosos, pero no es GH famosos, ni la casa de los famosos ni GH VIP”, sentenció Tauro, aclarando que no se trata de una versión exclusivamente de celebridades, sino de una convivencia híbrida.
La bomba informativa escaló cuando la periodista le puso nombre y apellido a una de las posibles figuras: la icónica actriz Andrea del Boca. Según la información brindada por Tauro, la llegada de la "reina de las telenovelas" al reality no habría sido por una convocatoria de la producción, sino por un deseo personal de la artista. “Andrea del Boca, que para mí va a estar en la casa, no la llamaron, llamó ella”, reveló, agregando que el contacto habría sido directo con el conductor del ciclo: “A mí me dicen que fue una persona que llamó directamente a Santiago del Moro y le dijo: ‘Santi, quiero entrar a la casa’”.
Ante la consulta directa sobre la presencia de Del Boca, Santiago del Moro mantuvo una actitud cautelosa y enigmática, lejos de las desmentidas categóricas de semanas anteriores. “Para mí sí y puede ser, qué sé yo… Hay muchos nombres, como te decía, que se han barajado, pero nada, yo no puedo decir nada”, respondió el conductor. Esta postura contrasta con sus declaraciones de principios de febrero, cuando ante la prensa de Primicias Ya había sido tajante al respecto.
En aquel entonces, Del Moro defendía con vehemencia la esencia del programa: “No habrá famosos”, afirmó inicialmente, para luego añadir con dureza: “No hay nada que me moleste más. Lo siento como un insulto al formato. Acá, los que entran, van a jugar”. En esa oportunidad, el animador fue muy claro al diferenciar a Gran Hermano de otras competencias televisivas, señalando que “no buscamos famosos” y que el casting se centraría en personas con hambre de competencia real. “No salimos a buscar famosos porque Gran Hermano no es un reality más al que vos vas a cocinar o a bailar, o a hacer algún tipo de estrés y después te volvés a tu casa. La gente que entra a Gran Hermano tiene que tener ganas de jugar este juego. Si no, es imposible”, explicaba.
Más allá de la danza de nombres, el conductor adelantó herramientas que buscarán dinamizar el juego y evitar la pasividad. Entre ellas destaca la “Placa Planta”, una modalidad diseñada para poner en riesgo a aquellos participantes que no generen contenido ni estrategias, permitiendo que el público los elimine. También se confirmó el regreso de la “puerta giratoria” para agilizar la rotación de jugadores.+1
“Queremos que en esta competencia, la gente que entre sepa dónde está y que jueguen”, advirtió Del Moro, dejando en claro que, sean famosos o desconocidos, la exigencia será máxima. Con reformas estructurales que incluyen una pileta estilo playa y dormitorios renovados, el misterio sobre quiénes cruzarán el umbral de la casa se mantendrá hasta el último segundo del estreno.
