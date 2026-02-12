La prometida de Mick Jagger denunció una agresión: "Me atacaron por la espalda"

A sus 38 años, y con una sólida trayectoria en el mundo del ballet, Hamrick manifestó el impacto emocional que le dejó el episodio. Al referirse a lo sucedido, sostuvo que está “conmocionada, triste y desconsolada de que las personas puedan tratarse así”, una definición que expone tanto su dolor como su incredulidad frente a la agresión. La artista, que integró durante 15 años el prestigioso American Ballet Theatre, no detalló si el ataque se produjo dentro del local o en sus alrededores, un aspecto que todavía no fue aclarado oficialmente.