La prometida de Mick Jagger denunció una agresión: "Me atacaron por la espalda"
Melanie Hamrick contó en redes que fue atacada en un local nocturno de Mayfair y expresó su profunda angustia por lo ocurrido.
Melanie Hamrick, bailarina profesional y pareja de Mick Jagger, vivió un momento de extrema tensión en Londres tras sufrir un episodio de violencia en una de las zonas más sofisticadas de la capital británica. El hecho se produjo en Mayfair, un barrio asociado al lujo y la vida social de alto nivel, y salió a la luz luego de que la propia artista decidiera narrarlo públicamente a través de sus redes sociales. Según su relato, la agresión ocurrió mientras se encontraba en el reconocido club privado Annabel’s, un lugar frecuentado por celebridades y figuras del ambiente cultural.
“Esto es increíblemente difícil de compartir, pero fui atacada físicamente en Annabel’s Mayfair esta noche”, escribió Hamrick en un mensaje que rápidamente generó repercusión. En el mismo posteo, destacó el accionar de otras personas que intervinieron para asistirla en medio de la situación. Allí sumó un dato clave sobre cómo se produjo el ataque: “Dos personas me agarraron por detrás, y gracias a Dios hubo buenas personas que intervinieron para ayudarme”. La frase dejó en evidencia la violencia del momento y el susto que atravesó la bailarina.
A sus 38 años, y con una sólida trayectoria en el mundo del ballet, Hamrick manifestó el impacto emocional que le dejó el episodio. Al referirse a lo sucedido, sostuvo que está “conmocionada, triste y desconsolada de que las personas puedan tratarse así”, una definición que expone tanto su dolor como su incredulidad frente a la agresión. La artista, que integró durante 15 años el prestigioso American Ballet Theatre, no detalló si el ataque se produjo dentro del local o en sus alrededores, un aspecto que todavía no fue aclarado oficialmente.
Medios británicos señalaron que, antes de dirigirse al club, Melanie había cenado en el restaurante Nobu, en la zona de Portman Square, y que luego continuó la noche junto a dos amigas. Mientras tanto, el entorno de Mick Jagger optó por el silencio y evitó hacer comentarios públicos sobre el hecho, en medio de la atención mediática que generó la denuncia de su prometida.
