Cristina Pérez aseguró que Mick Jagger "pidió conocer" a Javier  Milei: "Iría a donde le digan"

De acuerdo con esa información, un empresario habría actuado como nexo informal entre el entorno del músico y la Casa Rosada. La respuesta atribuida al propio Presidente fue tan llamativa como reveladora sobre su admiración por el artista: “Parece que el tipo me ama, pero no sabe que él es mi máximo ídolo”.

Esta no es la primera vez que surge este rumor, ya que en 2024 algunas versiones ya especulaban con una posible reunión entre el legendario músico y el libertario, con el ex primer ministro británico Boris Johnson oficiando como vínculo entre ambos.

El Presidente argentino no ha ocultado nunca su fanatismo por los Rolling Stones, e incluso lo ha expresado en reiteradas ocasiones en su cuenta de X, donde ha definido al grupo como "la mejor banda de la historia". También compartió por dicha red social su experiencia viéndolos en vivo, con guiño especial al cantante: "Imposible olvidar ver a Mick Jagger salir desde la cobra cantando 'Tumbling Dice' del maravilloso 'Exile on Main St.' de 1972".

Además, Milei en su juventud integró una banda llamada "Everest", la cual -según el ahora mandatario- era "puro rock and rolling stones".