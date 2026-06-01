La propuesta de Jorge Porcel Jr. para ver los partidos del Mundial 2026 con asado y picada
A sus 50 años, el hijo del recordado humorista lanzó un particular servicio para acompañar a los fanáticos durante los partidos de la Copa del Mundo: recibió cientos de consultas.
A pocas semanas del comienzo del Mundial 2026, Jorge Porcel Jr. volvió a captar la atención pública con una propuesta tan llamativa como original. El hijo del histórico humorista argentino decidió apostar por una nueva alternativa laboral y anunció que está dispuesto a acompañar a los fanáticos durante los partidos de la Selección Argentina, compartiendo reuniones, encuentros futboleros y momentos de entretenimiento en domicilios particulares.
La iniciativa fue presentada a través de sus redes sociales y rápidamente se convirtió en tema de conversación. Con una publicación realizada en Instagram, Porcel Jr. mostró una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece rodeado de elementos típicos de una reunión mundialista: un asado, una picada, un mate y una ambientación cargada de celeste y blanco.
Junto a esa imagen, explicó el concepto de su nueva propuesta. “¡Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites!”, escribió. Además, agregó una invitación para quienes deseen contratarlo durante la competencia: “¡Llamá y vamos a pasarla bien! Si perdemos o ganamos, vamos a divertirnos igual".
La repercusión fue mucho mayor de la esperada. Según contó posteriormente, la respuesta del público lo sorprendió por completo y obligó a organizar la agenda para atender la demanda. En declaraciones periodísticas, reveló que en pocas horas comenzaron a recibir una enorme cantidad de consultas provenientes de distintos puntos del país.
“En una noche recibimos 500 llamados. Estamos saltando en una pata, pero también organizando para satisfacer a todos”, aseguró. El propio Porcel explicó que hubo interesados de ciudades como Pinamar, Rosario, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y diferentes localidades del conurbano bonaerense.
El actor y mediático sostuvo que este nuevo proyecto le permitió descubrir qué tipo de vínculo busca establecer la gente con él. “Nos dimos cuenta qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla. Estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio, el mejor entretenimiento y también dar un poco de alegría a la gente que tanto lo necesita en este momento”, afirmó.
Cuánto sale llevar a Jorge Porcel Jr. a ver los partidos del Mundial 2026 a tu casa
La iniciativa contempla la presencia de Porcel Jr. en reuniones privadas para compartir los partidos del Mundial, interactuar con los invitados y realizar un espectáculo especialmente preparado para la ocasión. La organización del servicio corre por cuenta de un pequeño equipo que trabaja junto a él y coordina las distintas contrataciones.
Una de las preguntas más repetidas desde que se conoció la propuesta estuvo relacionada con el costo. Luciana, integrante del proyecto, fue quien brindó detalles sobre los valores que manejan actualmente. Según explicó, la tarifa habitual oscila entre los 200 mil y los 250 mil pesos, sin incluir el costo del asado ni de la picada.
“Él da un show que ya tiene armado”, señaló al explicar qué contempla la contratación. Sin embargo, también aclaró que existen diferentes modalidades dependiendo de cada situación y de las posibilidades de quienes realizan la convocatoria. En ese sentido, destacó que el valor puede variar según la ubicación del evento, las condiciones logísticas y otros factores. “Él sabe que estamos en un momento de crisis y llegó a cobrar 70 mil pesos por una presencia. También depende de dónde es el lugar al que hay que ir, si le envían un coche o no”, explicó.
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