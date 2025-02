La reacción de Dalma Maradona al enterarse del compromiso de Rocío Oliva y Néstor Ortigoza

Ahora, Dalma volvió a demostrar su desdén cuando, en el streaming Ángel Responde, donde participa como panelista, se mencionó el reciente compromiso con Néstor Ortigoza, exfutbolista y actual dirigente de San Lorenzo. Apenas la conductora Julieta Argenta anunció la noticia, la reacción de Dalma fue inmediata y sin filtros: "Vamos a arrancar con el fondo de olla", lanzó con ironía.

dalma rocio oliva ortigoza.mp4

Con una mezcla de ironía y sarcasmo, sumó: "Me parece muy bien... qué sé yo. ¿Llamarán a la empresa de mi mamá para que organice el casamiento? Sería demasiado", en referencia a la compañía de organización de eventos de Claudia Villafañe.

El público del streaming rápidamente notó su incomodidad y la incentivó a hacer un descargo más extenso, pero evitó profundizar, aunque su expresión hablaba por sí sola. Aun así, dejó una frase que encierra su opinión sobre Oliva: "Vi el video donde se los veía a los besos en un boliche y lo único que pregunté fue si no sabían que los estaban filmando... No pasé yo el video, lo aclaro porque, si no, esta sucia va a pensar que la stalkeo".

Más allá del tono burlón, el compromiso de Rocío Oliva y Ortigoza también generó repercusiones por otro motivo: el exfutbolista fue denunciado por violencia de género. En septiembre de 2024, se viralizaron imágenes en las que se lo ve en diversas situaciones de agresión hacia su expareja y madre de sus hijos, Lucía Cassiau.