Rating del sábado: Mirtha Legrand brilló y le ganó a Telefe

En el resto de los canales, América lideró con Secretos verdaderos, que emitió un especial sobre Rocío Marengo y Eduardo Fort, alcanzando 1,6 punto. En Elnueve, se impuso Implacables, con 1,4 punto de promedio. La Televisión Pública tuvo su pico en Automovilismo, que midió 0,5 punto.

La contienda por el liderazgo general de la jornada se definió a favor de El Trece con 4,1 puntos, que por segunda semana consecutiva desbancó a Telefe, el cual midió 3,6 puntos. Pese a la derrota, ambos canales se mantienen lejos del resto. América alcanzó 1,3 puntos, seguido por Elnueve con 0,8, y la TV Pública con 0,3 de promedio general.

La pantalla abierta se prepara para una semana de cambios y glamour. Este lunes, Telefe transmitirá los Premios Martín Fierro en directo desde el Hotel Hilton, con la alfombra roja a las 19 y la ceremonia a las 21. Además, a partir de este martes, La Voz Argentina entrará en una nueva etapa de competencia para definir a los finalistas entre los 20 participantes que siguen en carrera.