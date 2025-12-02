Mauro Icardi recreó con la China Suárez la misma Navidad que tuvo con Wanda Nara

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SQP_oficial/status/1995890681278074951?t=XFkDzLcN7DhrnSPbBZKokw&s=19&partner=&hide_thread=false Se ve que no había plata para comprar otro pic.twitter.com/cMgPqQD7oP — SQP (@SQP_oficial) December 2, 2025

La China Suárez, filosa sobre Wanda Nara: "Es penoso vivir pendiente de hacerle daño al otro"

En una nueva entrevista con Puro Show (El Trece), China Suárez fue consultada sobre su relación con Wanda Nara y la guerra mediática que parece no tener fin. La actriz no dudó en despegarse de la tensa situación, aunque dejó algunas frases que rápidamente tomaron trascendencia en redes sociales.

Con Matías Vázquez, Pampito y el equipo del programa, la actriz recordó el ataque en redes recibió en el último tiempo y que, incluso, llegó a afectar su trabajo con marcas publicitarias. “Algunas marcas turcas me llamaron y me dijeron ‘no te preocupes, sabemos de dónde viene’. Se empezaron a dar cuenta…”, contó Suárez, dejando entrever que la artillería digital, según ella, viene de parte de trolls y amigas de Wanda.

Filosa y directa, la China no ahorró en críticas: “Me da lástima, no me enoja ni me da bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, de organizar y gastar plata en eso…”.

Cuando la invitaron a imaginar un cruce con Wanda, Suárez fue tajante: “No. No me van a sacar ningún título de ese tema”. La frase resume la postura de quien no busca titulares ni confrontaciones, pese a la presión constante del “Wanda-Gate” que los medios siguen explotando.

Sobre el vínculo previo al escándalo, la actriz se sinceró: “Yo diga lo que diga, hay muchos medios que buscan si les conviene una parte que habla siempre, hacer mierda a la que no habla nunca y, a lo mejor, a la villana que construyeron. Yo nunca hice un vivo con ella, no fui amiga de ella, y eso lo saben todos porque tengo pocos amigos”. Suárez marca la diferencia entre la realidad y la narrativa mediática, revelando cómo los medios construyen roles y enemistades a conveniencia.