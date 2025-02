La reacción de Lauty Gram tras el ingreso de su novia Lucía a Gran Hermano

“Éxitos”, escribió junto a un emoji de estrella, acompañando el posteo con una imagen en la que se lo ve abrazando a Lucía antes de su entrada al programa. Sin embargo, su presencia en el reality desató polémica cuando la joven aseguró que está soltera en medio de su presentación. No obstante, al ingresar al juego aclaró que ahora está de novia.

lucia gh lauty gram 1.jpg

En este sentido, cuando Santiago del Moro le preguntó si quería contarles a sus compañeros sobre su novio famoso, ella optó por guardar el secreto.

Durante su presentación oficial, la participante describió su personalidad con frases que no tardaron en viralizarse: “Un día que me levanto de bien, otro día que me levanto medio mal. Como que hay que saber llevar mi carácter. No es para todos. No sé si chaparme a todos si estoy soltera, pero soy histérica de esas que tiene sus deslices por ahí. Pero nada, viviendo la vida”, aseguró Patrone.

lucía patrone gran hermano.jpg

Lauty Gram y sus filosas declaraciones sobre la China Suárez

En enero, el artista se refirió a la polémica que rodea a la China Suárez y Mauro Icardi. En su opinión, tanto la actriz como el futbolista sacan provecho de la exposición mediática.

En una entrevista con FM Compacto 97.7 de Mar del Plata, Lauty fue consultado sobre el escándalo que involucra a su ex. Sin rodeos, aclaró que no mantiene contacto con ella: “Terminamos en una re buena onda, hace seis meses no hablo con la mina”, afirmó, confirmando así el romance que tuvieron en el pasado.

china suarez lauty gram.jpg China Suárez / Lauty Gram

Acerca del revuelo mediático, dejó en claro su postura: “En el chisme no estoy metido porque estoy con mi música. La sigo a Yanina Latorre y veo las cosas que sube, aunque me da paj... leer todos los textos. Capaz que me pierdo”.

Por último, el cantante fue contundente al referirse a la ventaja que obtienen tanto la China como Icardi por estar en el centro de la polémica. “Es algo que a la gente le gusta ver, a ella y a su pareja les sirve. Que le metan porque es algo que les da mucha exposición. Si te ponés a pensar, está todo el país hablando de esto. Imaginate la publicidad gratis que tienen”, lanzó sin filtro.