La reacción de Luck Ra tras la revelación de Yanina Latorre y su fallido asado en MasterChef: "Más solo..."

La sorpresa aumentó cuando en el piso quisieron saber si realmente había organizado todo para recibirlos. Ante la pregunta "¿Pero compró la carne y todo?", Latorre confirmó: "Invitó a un asado".

Antes de revelar su identidad, Yanina dio algunas pistas. Aclaró que el protagonista "no es odiable" y que pertenece a "los más jóvenes del grupo". También definió el chat de los participantes como "una casa polémica" y aseguró que a algunos les "molestaban los chats" y la insistencia con determinados videos y mensajes.

Finalmente, terminó con el misterio al anunciar: "El primo Luck Ra", confirmando que el cantante había sido quien realizó la invitación.

Ahora, su publicación en X cobró especial relevancia a partir de aquella revelación y fue interpretada en relación con el episodio del asado, aunque Luck Ra no hizo una referencia explícita a las declaraciones de Yanina Latorre.