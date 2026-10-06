La reacción de Luck Ra tras la revelación de Yanina Latorre y su fallido asado en MasterChef: "Más solo..."
Luck Ra publicó un llamativo mensaje luego de que saliera a la luz que invitó a sus compañeros de Masterchef a su casa y ninguno habría asistido.
Luck Ra reaccionó en las redes sociales luego de que Yanina Latorre revelara una inesperada situación que habría vivido con sus compañeros de MasterChef Celebrity. Según contó la conductora en SQP, el cantante organizó un asado en su casa para compartir el debut del programa, pero ninguno de los invitados habría asistido.
En medio de la repercusión que generó la información, el cordobés recurrió a su cuenta de X y publicó un mensaje que no pasó inadvertido por la coincidencia con lo relatado horas antes. “Yo viendo el primer programa de #MasterChefCelebrity más solo que ayer pero menos que mañana”, escribió Luck Ra junto a una imagen de un dibujo llorando mientras levanta el pulgar.
La publicación sumó un nuevo condimento a la historia, ya que hace referencia precisamente a la soledad con la que habría atravesado el estreno del ciclo.
Qué contó Yanina Latorre sobre el fallido asado de Luck Ra
La situación salió a la luz cuando Yanina contó al aire que uno de los participantes más jóvenes había querido reunir al elenco para celebrar el comienzo de MasterChef Celebrity. "Los invitó a ver el primer programa a la casa de MasterChef y no fue nadie", reveló.
Acto seguido, dimensionó el desplante con una comparación: "Es lo mismo que festejes el cumpleaños y no va nadie". Según detalló, el participante había enviado la propuesta al grupo que comparten los concursantes: "Les dijo: 'vengan a mi casa a ver el programa y festejamos'. Nadie ni contestó".
La sorpresa aumentó cuando en el piso quisieron saber si realmente había organizado todo para recibirlos. Ante la pregunta "¿Pero compró la carne y todo?", Latorre confirmó: "Invitó a un asado".
Antes de revelar su identidad, Yanina dio algunas pistas. Aclaró que el protagonista "no es odiable" y que pertenece a "los más jóvenes del grupo". También definió el chat de los participantes como "una casa polémica" y aseguró que a algunos les "molestaban los chats" y la insistencia con determinados videos y mensajes.
Finalmente, terminó con el misterio al anunciar: "El primo Luck Ra", confirmando que el cantante había sido quien realizó la invitación.
Ahora, su publicación en X cobró especial relevancia a partir de aquella revelación y fue interpretada en relación con el episodio del asado, aunque Luck Ra no hizo una referencia explícita a las declaraciones de Yanina Latorre.
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