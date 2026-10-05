Cambio total de programación: Telefe levanta de urgencia a MasterChef Celebrity a una semana de su estreno
Un evento por demás convocante y que se perfila como histórico obligó al canal de las pelotas a modificar por completo su grilla.
Había arrancado con todo, acaparando el prime time y cosechando excelentes cifras de rating que ilusionaban a las autoridades del canal con dominar cómodamente la franja nocturna. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó un volantazo inesperado en la programación: Telefe modificó por completo su grilla y MasterChef Celebrity no saldrá al aire este martes.
La decisión, que generó sorpresa y desconcierto inicial entre los seguidores del certamen gastronómico, encendió las alarmas y abrió paso a todo tipo de especulaciones sobre qué motivó este freno abrupto a tan solo siete días de su gran desembarco en la pantalla.
Lejos de tratarse de una crisis de números o de conflictos internos, la misteriosa movida responde a un despliegue sin precedentes que monopolizará la tarde y la noche de la televisión abierta.
Por qué este martes no dan MasterChef Celebrity en Telefe
El verdadero motor de este cambio rotundo en la programación es la mega cobertura exclusiva que preparó el canal para este martes: la histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en una jornada que promete quedar grabada a fuego en el corazón de los hinchas.
Desde la señal anunciaron un operativo descomunal que alterará la rutina habitual de la emisora para seguir de cerca cada detalle del adiós del capitán albiceleste en el estadio Monumental.
"A las 16:45, llegará Palpitando la despedida de Leo, un programa especial que tendrá un gran despliegue desde distintos puntos del Monumental junto a Rodolfo Barili, Sofi Martínez, Maxi López y muchas sorpresas más, anticipando lo que va a ser una noche inolvidable", comunicaron oficialmente desde Telefe.
La apuesta del canal no se limitará a la previa. Con un despliegue inédito que se extenderá desde las 16:45 y continuará de largo hacia la medianoche, la cobertura atravesará toda la tarde y el prime time, ocupando el espacio que habitualmente le pertenecía a MasterChef Celebrity y al resto de las tiras principales.
De esta manera, la cocina más famosa del país se tomará una pausa obligada por una causa de fuerza mayor: rendirle tributo al mejor jugador del mundo en un evento que paralizará al país y que obligó a la programación a rendirse ante la magia del 10.
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