Cambio total de programación: Telefe levanta de urgencia a MasterChef Celebrity a una semana de su estreno

Telefe levanta de urgencia a MasterChef Celebrity a una semana de su estreno

"A las 16:45, llegará Palpitando la despedida de Leo, un programa especial que tendrá un gran despliegue desde distintos puntos del Monumental junto a Rodolfo Barili, Sofi Martínez, Maxi López y muchas sorpresas más, anticipando lo que va a ser una noche inolvidable", comunicaron oficialmente desde Telefe.

La apuesta del canal no se limitará a la previa. Con un despliegue inédito que se extenderá desde las 16:45 y continuará de largo hacia la medianoche, la cobertura atravesará toda la tarde y el prime time, ocupando el espacio que habitualmente le pertenecía a MasterChef Celebrity y al resto de las tiras principales.

De esta manera, la cocina más famosa del país se tomará una pausa obligada por una causa de fuerza mayor: rendirle tributo al mejor jugador del mundo en un evento que paralizará al país y que obligó a la programación a rendirse ante la magia del 10.