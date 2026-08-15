La reacción de Maxi López tras quedar envuelto en una polémica con una modelo uruguaya

“Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock”, había contado durante la entrevista con Pilar Smith.

Frente a la repercusión de esas declaraciones, López no realizó una declaración pública para referirse directamente a la modelo uruguaya. Su respuesta pasó por las redes sociales y por mostrar imágenes junto a la mujer con la que mantiene una relación.

Maxi López y Daniela Christiansson, juntos en Italia

La publicación del exfutbolista ocurrió mientras la polémica comenzaba a crecer y mostró a la pareja compartiendo tiempo en familia en Italia.

De esta manera, López eligió exponer su presente sentimental sin entrar en detalles sobre las acusaciones de Lima. La aparición junto a Christiansson fue leída como una forma de dejar en claro que ambos continúan juntos pese al escándalo.

La situación también volvió a poner el foco sobre la vida personal del exjugador, quien en los últimos meses protagonizó distintos episodios vinculados a Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijos, con quien además compartió proyectos y diferentes cruces públicos.