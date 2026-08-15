La reacción de Maxi López tras quedar envuelto en una polémica con una modelo uruguaya
Después de que Anto Lima asegurara que mantuvo conversaciones de tono romántico con él, el exfutbolista envió un claro mensaje.
Maxi López quedó envuelto en una polémica luego de que la modelo uruguaya Anto Lima asegurara que ambos habían mantenido conversaciones de tono romántico a través de Instagram y que incluso habían hablado sobre la posibilidad de encontrarse.
Mientras el relato de Lima generaba repercusión en LAM, el exfutbolista decidió reaccionar de una manera particular: en lugar de responder públicamente a las acusaciones, compartió imágenes de su vida familiar junto a Daniela Christiansson y sus hijos durante su estadía en Italia.
La reacción de Maxi López
Las publicaciones de López fueron interpretadas como un mensaje sobre su presente sentimental. En las imágenes se lo pudo ver junto a Christiansson y sus hijos, mostrando una escena familiar en medio de la polémica que había comenzado a instalarse alrededor de su supuesto intercambio con Lima.
La modelo uruguaya había asegurado que el contacto con López comenzó en Instagram y que, según su versión, el exfutbolista le propuso viajar a Buenos Aires para una cena privada. También contó que intercambiaron fotografías y que posteriormente habría surgido la posibilidad de que él viajara a Montevideo.
Lima sostuvo además que en un momento descubrió que López había borrado parte de los mensajes y que fue entonces cuando entendió que continuaba en pareja con Christiansson.
“Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock”, había contado durante la entrevista con Pilar Smith.
Frente a la repercusión de esas declaraciones, López no realizó una declaración pública para referirse directamente a la modelo uruguaya. Su respuesta pasó por las redes sociales y por mostrar imágenes junto a la mujer con la que mantiene una relación.
Maxi López y Daniela Christiansson, juntos en Italia
La publicación del exfutbolista ocurrió mientras la polémica comenzaba a crecer y mostró a la pareja compartiendo tiempo en familia en Italia.
De esta manera, López eligió exponer su presente sentimental sin entrar en detalles sobre las acusaciones de Lima. La aparición junto a Christiansson fue leída como una forma de dejar en claro que ambos continúan juntos pese al escándalo.
La situación también volvió a poner el foco sobre la vida personal del exjugador, quien en los últimos meses protagonizó distintos episodios vinculados a Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijos, con quien además compartió proyectos y diferentes cruces públicos.
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