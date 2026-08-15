"Endeudados hasta las bolas": Flor Cabrera, ex Gran Hermano, habló de la crisis de su negocio y del país

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Las deudas que quedaron tras el cierre de Kavré

A la difícil decisión de bajar las persianas se le suma una importante deuda vinculada al alquiler del local ubicado en Flores. Flor explicó que el contrato estaba pactado en dólares y que la familia acumuló varios meses impagos. "Tenemos el alquiler en dólares, ya debemos como tres meses por lo menos, cuatro. Y el alquiler es más o menos 2.500 dólares por mes. A cuatro meses, son casi 10.000 dólares que se deben. Vamos a ver cómo se lo vamos a ir pagando al dueño", expresó.

La exparticipante también detalló que los problemas económicos del emprendimiento venían desde hacía tiempo y que las ventas comenzaron a caer considerablemente después de las Fiestas. "Nosotros no sacamos un sueldo hace rato y debemos todo. En diciembre tuvimos venta por las Fiestas y desde ahí ya no levantó nunca más".

Flor Cabrera deberá buscar nuevas alternativas laborales

En paralelo con su participación en distintos proyectos vinculados a los medios, entre ellos su trabajo como productora y panelista junto a Guillermo Andino y el streaming con Laura Ubfal, Flor deberá encontrar nuevas alternativas para sostenerse y también colaborar con su familia.

La joven explicó que Kavré significó mucho más que un negocio para ellos, ya que fue un proyecto que construyeron desde cero con la expectativa de convertirse en el sustento económico familiar. "Este proyecto tiene muchos años de proceso, de intentar empezar de cero y que sea un proyecto familiar que nos dé un sustento económico a toda la familia. Que hoy se rompió, entonces es como perder a un hijo. Muy fuerte", confesó.

El panorama económico que atraviesan quedó expuesto en una de las frases más contundentes de Flor, quien reconoció el nivel de endeudamiento y el impacto emocional que generó el cierre. "Estamos endeudados hasta las bolas y con una tristeza que ya no sabes de dónde sacar o a quién pedirle. No hay mucha salida, y toda mi familia esta muy triste", lamentó.

Por último, Flor vinculó la situación de su familia con el escenario que atraviesa la industria textil y cuestionó algunas medidas económicas implementadas durante los últimos años. "Las decisiones que se tomaron en estos años, la apertura indiscriminada de la importación, sin ningún tipo de tarifa o medida para no perjudicar la industria nacional, la no ayuda a la industria nacional, la falta de créditos al emprendedor y todo eso, mata el comercio", concluyó.