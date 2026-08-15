HBO Max: la película de superación y violencia que está protagonizada por Sydney Sweeney

La producción también profundiza en su relación con Jim Martin, su entrenador y esposo, marcada por la manipulación, las adicciones y la violencia doméstica. La situación alcanzó uno de sus momentos más dramáticos en 2010, cuando la deportista sobrevivió a un intento de homicidio.

De esta manera, la película utiliza el boxeo como escenario para contar una historia mucho más amplia sobre supervivencia y resistencia. Sydney Sweeney muestra una faceta diferente a otros trabajos de su carrera, acompañando la transformación de Christy desde sus primeros pasos como deportista hasta algunos de los episodios más complejos de su vida.

Reparto de Christy

La película cuenta con un elenco encabezado por Sydney Sweeney, acompañada por reconocidos actores:

Sydney Sweeney como Christy Martin.

como Christy Martin. Ben Foster como Jim Martin.

como Jim Martin. Merritt Wever .

. Katy O'Brian.

El trabajo de Sweeney implicó una importante transformación y preparación para recrear a la boxeadora. Las escenas de combate ocupan un lugar central, pero la producción también pone el foco en los vínculos y conflictos personales que marcaron la historia de Martin.

Trailer de Christy