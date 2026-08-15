"No vengo a serruchar a nadie": Marixa Balli se puso al frente de Pasión de Sábado y no esquivó la polémica
En ausencia de Marcela Baños, Alejandro Beltzer presentó a La Cachaca con entusiasmo, pero un inesperado grito de "traidor" interrumpió el momento.
Marixa Balli tuvo este sábado su esperado debut como conductora de Pasión de Sábado por América TV, donde tomó temporalmente el lugar de Marcela Baños, quien se encuentra disfrutando de unas semanas de vacaciones en Ilha Grande, Brasil.
La llegada de Balli al histórico ciclo tropical estuvo marcada por la expectativa debido a la relación distante que mantiene desde hace años con Baños. Sin embargo, desde el comienzo del programa, la nueva conductora buscó dejar de lado cualquier especulación y enfocarse en su regreso a un espacio que conoce muy bien.
La apertura estuvo a cargo del co conductor Alejandro Beltzer, quien recibió a Balli con una presentación especial. Un video repasó diferentes momentos de su carrera como actriz, bailarina y conductora, acompañado por la canción “Es la cachaca, un ritmo tropical”. El material destacó su trayectoria, su personalidad y su recorrido dentro del programa.
Cuando apareció en el estudio, Balli recibió una cálida ovación del público y saludó con su particular estilo: “Muy buenas tardes, América. Dormilones, a despertarse, porque hoy siempre sábado”.
Uno de los momentos más destacados se produjo cuando la conductora habló sobre su regreso y agradeció especialmente a Pablo Serantoni. “Gracias, Pablo Serantoni. Una maravilla volver a esta casa que fue parte de mi vida mucho tiempo también”, expresó emocionada.
Además, contó detalles del camarín que le prepararon para esta vuelta, decorado con fotografías de distintas etapas de su paso por el ciclo. En ese contexto, se encargó de aclarar que su llegada no tenía como objetivo generar ningún conflicto con Baños: “No venimos a serruchar nada. Venimos nada más que a ocupar un lugar para que no quede vacío, pero con mucho amor, con mucho cariño y recordando viejas épocas mías”.
Por su parte, Beltzer destacó la extensa historia de Balli con Pasión de Sábado y explicó por qué consideraron que era la persona indicada para asumir la conducción durante la ausencia de Baños. “Son 38 años compartiendo momentos maravillosos, muchas emociones, muchas sensaciones, muchas pérdidas también”, señaló.
Luego, elogió directamente a la nueva conductora: “Sos la persona propicia e ideal que hoy puede estar en este lugar por el conocimiento que tenés”. También confirmó que Balli estará al frente del programa durante este sábado y el próximo. Ante la expectativa por lo que pueda suceder, ella respondió: “Transitemos minuto a minuto”.
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