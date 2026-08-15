"No vengo a serruchar a nadie": Marixa Balli se puso al frente de Pasión de Sábado y no esquivó la polémica

Además, contó detalles del camarín que le prepararon para esta vuelta, decorado con fotografías de distintas etapas de su paso por el ciclo. En ese contexto, se encargó de aclarar que su llegada no tenía como objetivo generar ningún conflicto con Baños: “No venimos a serruchar nada. Venimos nada más que a ocupar un lugar para que no quede vacío, pero con mucho amor, con mucho cariño y recordando viejas épocas mías”.

Por su parte, Beltzer destacó la extensa historia de Balli con Pasión de Sábado y explicó por qué consideraron que era la persona indicada para asumir la conducción durante la ausencia de Baños. “Son 38 años compartiendo momentos maravillosos, muchas emociones, muchas sensaciones, muchas pérdidas también”, señaló.

Luego, elogió directamente a la nueva conductora: “Sos la persona propicia e ideal que hoy puede estar en este lugar por el conocimiento que tenés”. También confirmó que Balli estará al frente del programa durante este sábado y el próximo. Ante la expectativa por lo que pueda suceder, ella respondió: “Transitemos minuto a minuto”.