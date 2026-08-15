Filtraron los chats que Maxi López le habría mandado a una modelo uruguaya

Anto Lima

El detalle de los chats que llamó la atención

Dentro de la conversación habría ocurrido una situación que despertó las dudas de la modelo: algunos mensajes presuntamente fueron borrados. Lima contó que ese comportamiento fue determinante para descubrir que López seguía manteniendo su relación con Daniela Christiansson. “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock”.