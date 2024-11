La reacción de Pampita cuando Susana Giménez llamó "estúpido" a Roberto García Moritán

Es que la diva de los teléfonos no pudo evitar hablar del peso de Pampita, y se lo adjudicó a su ex. "Tenés que agradecerle a ese estúpido que bajaste de peso", señaló la conductora, mientras que la invitada, la cruzó: "Te pido por favor que no le digas así a Rober".

Más allá de este momento incómodo, la conductora y modelo habló de su separación, aunque sin terminar de dar precisiones. Al menos, sin los detalles que esperaba escuchar Susana.

"Fue una bomba. Volaron los pedazos para todos lados, y no hubo forma de pegarlos", dijo Pampita sobre el inicio de la crisis matrimonial.

La entrevistada dio a entender que fue ella quien puso fin a la relación, pero sin terminar de confirmar los motivos. "Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo de que estaba todo bien, y era un proyecto soñado", relató.

"No fue por plata", atinó a decir Carlina cuando Susana le preguntó si la separación fue por problemas de dinero o por una infidelidad; es decir que no negó terceros. "No voy a haber mal de nadie acá porque están mis hijos viendo", aclaró.

En tanto, cuando Giménez le preguntó si pensaba darle una nueva oportunidad a García Moritán, Pampita reveló que ya se encuentran divorciados.

"El proceso de la separación los sigo llevando y voy a tener que superarlo, y mientras tanto estoy conociendo a otra persona que me hace bien", dijo la modelo sobre su nueva pareja, Martín Pepa.

