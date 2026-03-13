La reacción de Pedro Rosemblat cuando le mencionaron el casamiento con Lali Espósito: "Vergüenza..."

En cuanto a la organización del evento, el conductor reconoció que todavía no tienen una fecha definitiva, aunque dejó entrever que el tema ya está en conversación. “Estamos ahí, estamos cerca, me parece”, señaló.

También se refirió, en tono relajado, a la posibilidad de que la boda tenga cobertura mediática o incluya invitados del ámbito periodístico. “¿Invitación a quién? Espero que no”, comentó entre risas cuando le mencionaron esa posibilidad.

La entrevista incluyó además una pregunta sobre el futuro de la pareja y la chance de tener hijos. En ese punto, Rosemblat volvió a mostrarse cauteloso y explicó que prefieren ir paso a paso. “Eso es lo que te decía de un paso, otro paso, como ya ser predecible hacia dónde va una relación. No lo sé. La verdad que hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo. Después, quién sabe, ¿no?”.

De esta manera, el conductor dejó entrever cómo viven junto a Lali Espósito la previa del casamiento. Por ahora, ambos parecen coincidir en mantener la celebración en un ámbito cuidado y disfrutar del proceso sin apresurarse a revelar demasiados detalles sobre la boda.