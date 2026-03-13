La reacción de Pedro Rosemblat cuando le mencionaron el casamiento con Lali Espósito: "Vergüenza..."
El conductor de Gelatina rompió el silencio sobre su relación con la cantante y reveló cómo ven la idea de casarse.
El anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones desde que la cantante lo confirmó públicamente el 14 de enero a través de sus redes sociales. Aquel mensaje tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores y, desde entonces, comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre cómo será la boda y cuándo podría realizarse. Sin embargo, la pareja eligió mantener varios aspectos en reserva y hablar solo lo justo sobre su vida privada.
En medio de esa curiosidad del público, Rosemblat brindó una entrevista en Desayuno Americano y allí compartió algunas sensaciones sobre esta etapa que atraviesan juntos. Al referirse a la idea de casarse, el conductor se mostró entusiasmado con la experiencia que están por vivir.
“Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa. Nunca lo hice, ella tampoco. Así que estamos con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, y allá vamos”, expresó al hablar del momento personal que comparte con la artista.
Durante la charla, el cronista intentó conocer más detalles sobre la propuesta de matrimonio y quién había dado el primer paso. Ante esa consulta, Rosemblat prefirió mantener la discreción y evitar profundizar en ese episodio. “No, pero es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”, respondió.
Luego explicó por qué prefiere resguardar esa parte de la historia: “Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad que se lleva la marca del interés, ¿no? Lo que más importa en este caso, a las personas que nos están mirando, es el casamiento de Lali. Así que se sabe lo que Lali cuenta públicamente. Y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar”.
En cuanto a la organización del evento, el conductor reconoció que todavía no tienen una fecha definitiva, aunque dejó entrever que el tema ya está en conversación. “Estamos ahí, estamos cerca, me parece”, señaló.
También se refirió, en tono relajado, a la posibilidad de que la boda tenga cobertura mediática o incluya invitados del ámbito periodístico. “¿Invitación a quién? Espero que no”, comentó entre risas cuando le mencionaron esa posibilidad.
La entrevista incluyó además una pregunta sobre el futuro de la pareja y la chance de tener hijos. En ese punto, Rosemblat volvió a mostrarse cauteloso y explicó que prefieren ir paso a paso. “Eso es lo que te decía de un paso, otro paso, como ya ser predecible hacia dónde va una relación. No lo sé. La verdad que hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo. Después, quién sabe, ¿no?”.
De esta manera, el conductor dejó entrever cómo viven junto a Lali Espósito la previa del casamiento. Por ahora, ambos parecen coincidir en mantener la celebración en un ámbito cuidado y disfrutar del proceso sin apresurarse a revelar demasiados detalles sobre la boda.
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