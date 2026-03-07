Lali Espósito habló de su boda con Pedro Rosemblat y sorprendió al revelar un detalle clave: "Hay fecha"
La cantante dio algunas pistas sobre cómo imagina su boda, aunque prefirió mantener varios detalles en privado.
Tras confirmar su compromiso, Lali Espósito se refirió por primera vez públicamente a su futuro casamiento con Pedro Rosemblat y dejó entrever algunos detalles sobre cómo imagina ese momento, aunque aclaró que gran parte del evento quedará lejos de la exposición mediática.
Durante una entrevista con el programa Puro Show, la cantante hizo una breve referencia al anillo que recibió y expresó con entusiasmo: "El anillito es divino". Sin embargo, cuando le consultaron por la forma en la que su pareja le propuso matrimonio, prefirió mantener ese momento en privado. "No lo voy a contar de ninguna manera. Menos en esta circunstancia que tengo un vinito encima, porque te cuento todo", bromeó.
Si bien evitó dar demasiadas precisiones, la artista confirmó que la celebración ya tiene algunos planes definidos: "haremos cosas a nuestro estilo. Hay fecha, pero hay cosas que quedarán en la intimidad". Y agregó: "Capaz nunca lo contemos, si se enteran, se enterarán porque uno no puede evitar todo".
También reflexionó sobre la decisión de compartir solo parte de su vida personal: "Hay cosas que uno mismo elige contar, y yo elegí que sepan que nos casamos". Además, hizo referencia a declaraciones que había dado años atrás cuando decía que no imaginaba pasar por el altar: "La gente se queda con lo que quiere, yo abrí el paraguas. Tengo cara de bolud, pero me operé".
El momento en que Lali mostró su anillo de compromiso
Días atrás, la cantante protagonizó una escena inesperada durante una transmisión en vivo del canal de streaming Gelatina, donde su pareja se encontraba al aire.
Mientras Pedro Rosemblat presentaba la nueva programación del canal, habló sobre el vínculo con la audiencia y lanzó una metáfora que no pasó desapercibida: "Lo más importante del contenido es la interacción que se genera entre nosotros. La comunidad de Gelatina sostiene un código que, además de escucharnos, decimos lo que pensamos. Pensamos nuestro vínculo con la audiencia como si fueran anillos".
La referencia generó una reacción inmediata en el chat de la transmisión, donde comenzaron a aparecer cientos de emojis de anillos acompañados por la música típica de casamiento.
Ante la insistencia del público, el conductor mostró su mano y comentó entre risas: "Ah, por ahí piensan que este anillo tiene algo que ver con eso".
Pero la sorpresa llegó segundos después, cuando Lali ingresó al estudio y decidió sumarse al momento con humor. "Uy, cag...", reaccionó Rosemblat al verla acercarse.
Divertida, la artista tomó la palabra y lanzó: "¿Esto quieren, zorras? ¿Ver esto?", mientras exhibía su anillo frente a cámara. Luego pidió que enfocaran el detalle de la joya: "Haceme un zoom, negro. Esto tuvo un laburo de producción increíble también, mirá. Ahí va".
Desde el estudio celebraron el momento con un grito generalizado: "¡Vivan los novios!", mientras el conductor intentaba bajar la intensidad de la escena. "Gracias, Mariana. Listo. Ya está. Bien. Estoy comodísimo...", cerró entre risas.
