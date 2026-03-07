Lali Espósito habló de su boda con Pedro Rosemblat y sorprendió al revelar un detalle clave: "Hay fecha"

El momento en que Lali mostró su anillo de compromiso

Días atrás, la cantante protagonizó una escena inesperada durante una transmisión en vivo del canal de streaming Gelatina, donde su pareja se encontraba al aire.

Mientras Pedro Rosemblat presentaba la nueva programación del canal, habló sobre el vínculo con la audiencia y lanzó una metáfora que no pasó desapercibida: "Lo más importante del contenido es la interacción que se genera entre nosotros. La comunidad de Gelatina sostiene un código que, además de escucharnos, decimos lo que pensamos. Pensamos nuestro vínculo con la audiencia como si fueran anillos".

La referencia generó una reacción inmediata en el chat de la transmisión, donde comenzaron a aparecer cientos de emojis de anillos acompañados por la música típica de casamiento.

Ante la insistencia del público, el conductor mostró su mano y comentó entre risas: "Ah, por ahí piensan que este anillo tiene algo que ver con eso".

Embed - Lali en Gelatina 2026 mostrando su anillo de compromiso #shorts #famosos #viral #shorts #lali

Pero la sorpresa llegó segundos después, cuando Lali ingresó al estudio y decidió sumarse al momento con humor. "Uy, cag...", reaccionó Rosemblat al verla acercarse.

Divertida, la artista tomó la palabra y lanzó: "¿Esto quieren, zorras? ¿Ver esto?", mientras exhibía su anillo frente a cámara. Luego pidió que enfocaran el detalle de la joya: "Haceme un zoom, negro. Esto tuvo un laburo de producción increíble también, mirá. Ahí va".

Desde el estudio celebraron el momento con un grito generalizado: "¡Vivan los novios!", mientras el conductor intentaba bajar la intensidad de la escena. "Gracias, Mariana. Listo. Ya está. Bien. Estoy comodísimo...", cerró entre risas.