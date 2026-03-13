Netflix películas: es una de las más reconocidas de la historia y sigue sumando vistas
Estrenada originalmente en 2008, la película se convirtió en uno de los musicales más exitosos del cine moderno
Gracias a su historia ligera, sus escenarios paradisíacos y su banda sonora llena de clásicos, continúa sumando reproducciones y posicionándose entre las recomendaciones más vistas en la plataforma.
La película tiene una duración de aproximadamente 1 hora y 48 minutos y es ideal para quienes buscan una historia divertida y emotiva ambientada en las islas griegas.
El tráiler muestra el espíritu alegre de la película: escenarios mediterráneos, coreografías llenas de energía y canciones icónicas como Dancing Queen, Mamma Mia y Take a Chance on Me, que transforman la historia en una experiencia musical inolvidable.
De qué trata Mamma Mía
La historia se desarrolla en una pequeña isla de Grecia y sigue a Sophie, una joven que está a punto de casarse. Antes del gran día, decide descubrir la identidad de su verdadero padre.
Tras encontrar el antiguo diario de su madre Donna, Sophie descubre que tres hombres podrían ser su padre. Sin que ella lo sepa, decide invitarlos a los tres a su boda con la esperanza de descubrir la verdad.
Cuando los hombres llegan a la isla, el pasado de Donna vuelve a aparecer y desata una serie de situaciones divertidas, emotivas y llenas de música.
Entre romances, recuerdos y canciones inolvidables de ABBA, la historia muestra cómo el amor, la amistad y la familia pueden encontrarse de las formas más inesperadas.
Reparto de Mamma Mía
El elenco de la película reúne a grandes figuras del cine internacional:
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Meryl Streep como Donna Sheridan
Amanda Seyfried como Sophie Sheridan
Pierce Brosnan como Sam Carmichael
Colin Firth como Harry Bright
Stellan Skarsgård como Bill Anderson
Christine Baranski como Tanya
Julie Walters como Rosie
Las actuaciones, junto con la música de ABBA, son uno de los principales motivos por los que la película se mantiene como un clásico moderno.
Tráiler de Mamma Mía
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