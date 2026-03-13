Netflix películas: es una de las más reconocidas de la historia y sigue sumando vistas

Cuando los hombres llegan a la isla, el pasado de Donna vuelve a aparecer y desata una serie de situaciones divertidas, emotivas y llenas de música.

Entre romances, recuerdos y canciones inolvidables de ABBA, la historia muestra cómo el amor, la amistad y la familia pueden encontrarse de las formas más inesperadas.

Reparto de Mamma Mía

El elenco de la película reúne a grandes figuras del cine internacional:

Meryl Streep como Donna Sheridan

Amanda Seyfried como Sophie Sheridan

Pierce Brosnan como Sam Carmichael

Colin Firth como Harry Bright

Stellan Skarsgård como Bill Anderson

Christine Baranski como Tanya

Julie Walters como Rosie

Las actuaciones, junto con la música de ABBA, son uno de los principales motivos por los que la película se mantiene como un clásico moderno.

Tráiler de Mamma Mía