Julieta Poggio adelantó que se lanza a otro desafío profesional: "Nuevo rubro"

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La ex participante del reality también profundizó sobre las razones que la llevaron a apostar por esta nueva idea. De acuerdo con su relato, la iniciativa nació a partir del vínculo que mantiene con gran parte de su audiencia en redes sociales, compuesta por seguidores muy jóvenes. "Me siguen mucho las nenas chiquitas y las preadolescentes, y me encanta poder hacer cosas para esa edad y ser una referente, dentro de todo sana, y mantener ese perfil", indicó.