Julieta Poggio adelantó que se lanza a otro desafío profesional: "Nuevo rubro"
La influencer se prepara para incursionar en un nuevo ámbito luego de haber inaugurado su cafetería.
Luego de consolidarse como una de las figuras surgidas de Gran Hermano con mayor presencia en redes y en distintos proyectos comerciales, Julieta Poggio continúa ampliando su carrera con nuevas propuestas. Tras haber incursionado en la música con un proyecto orientado al público juvenil y más recientemente con la apertura de su propia cafetería, la influencer ahora planea sumar una iniciativa diferente.
La novedad la dio a conocer durante una charla en el stream de Martín Cirio, donde participó junto a Daniela Celis. En medio de la conversación, Poggio adelantó que está trabajando en un nuevo emprendimiento pensado especialmente para sus seguidores más chicos. Allí reveló: "Se viene un nuevo rubro: librería".
Según explicó, el proyecto ya se encuentra en marcha y tendrá un enfoque creativo dirigido al público infantil. En ese sentido, anticipó que planea lanzar "cuentos para niños". "Está en camino el proyecto. No puedo contar mucho, pero es re lindo", comentó, dejando entrever que se trata de una propuesta que todavía se encuentra en etapa de desarrollo.
La ex participante del reality también profundizó sobre las razones que la llevaron a apostar por esta nueva idea. De acuerdo con su relato, la iniciativa nació a partir del vínculo que mantiene con gran parte de su audiencia en redes sociales, compuesta por seguidores muy jóvenes. "Me siguen mucho las nenas chiquitas y las preadolescentes, y me encanta poder hacer cosas para esa edad y ser una referente, dentro de todo sana, y mantener ese perfil", indicó.
Poggio busca continuar expandiendo su marca personal con proyectos que conecten con ese público que la acompaña desde sus primeros pasos en televisión y plataformas digitales, ahora con una propuesta vinculada al mundo de la lectura y el entretenimiento para chicos.
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