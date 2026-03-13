Ideal para el próximo finde largo: la película de Netflix con escenas ardientes

La película explora temas como el deseo, la rutina en las relaciones y las segundas oportunidades en el amor. El tráiler adelanta una historia cargada de emociones, donde el amor, las decisiones difíciles y los sentimientos del pasado se entrelazan en una trama romántica que invita a reflexionar sobre las relaciones y las segundas oportunidades.

Reparto de "Esta noche duermes conmigo"

El elenco principal de esta película de Netflix está integrado por:

Roma Gasiorowska como Nina

Maciej Musial como Janek

Wojciech Zielinski como Maciek

Malgorzata Mikolajczak como Agnieszka

Ewa Wencel como la madre de Nina

Jadwiga Zurawska como Lena

Jacek Koman como el padre de Nina

Magdalena Groszek como Zuzia

Las interpretaciones del elenco aportan intensidad a la historia, especialmente en los momentos más emocionales del film.

Trailer de "Esta noche duermes conmigo"