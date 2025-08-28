La reacción de Wanda Nara al ser consultada sobre las causas judiciales contra Mauro Icardi
La mediática se mostró incómoda al ser consultada en vivo por las denuncias contra su ex y prefirió remitir el tema a sus abogados.
Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena mediática tras una entrevista que brindó en el Aeropuerto de Ezeiza, poco antes de viajar rumbo a México. Allí, la empresaria fue consultada por el estado de sus denuncias contra Mauro Icardi, en un intercambio televisivo que terminó siendo tenso y que generó todo tipo de repercusiones.
La polémica se había encendido días atrás, cuando Wanda comparó públicamente su situación con la de Julieta Prandi para graficar lo que considera episodios de violencia de género ejercidos por su exmarido. Ese comentario habría incomodado a su equipo de abogados, quienes, según trascendió, le recomendaron no volver a explayarse sobre el tema en los medios.
Sin embargo, en diálogo con LAM, la conductora insistió en que mantiene abierta “una causa con nueve denuncias”. El contrapunto surgió cuando desde el estudio le mencionaron que el abogado Juan Pablo Payarola -quien asesora a Nara en esta situación- había asegurado que esas causas no existían.
En ese momento, la conductora mostró fastidio y reiteró que cualquier detalle debía ser consultado con sus letrados. “La justicia lleva su tiempo y se verá con el tiempo”, expresó, evitando ofrecer mayores precisiones. El intercambio con Yanina Latorre y Nazarena Vélez dejó frases picantes.
Mientras las panelistas insistían en que no había constancias judiciales de las supuestas denuncias, Wanda se mantuvo firme en que existe al menos una causa en curso. Aun así, admitió que hablar públicamente sobre su vida privada pudo haber sido un error. “Me equivoqué la otra vez en contar cosas. Fue sin sentido”, reconoció.
La entrevista terminó mostrando a una Wanda más defensiva de lo habitual, cansada de la exposición y con el deseo de correr el eje hacia su faceta laboral. “Tengo muchas cosas para hablar de trabajo”, sostuvo, dando a entender que prefiere enfocarse en sus proyectos artísticos y profesionales antes que seguir alimentando la polémica.
Mientras tanto, la incógnita persiste: ¿existen realmente causas judiciales contra Icardi por violencia de género? Lo cierto es que, al menos públicamente, la versión de Wanda no coincide con lo manifestado por su entorno legal, lo que genera aún más ruido alrededor de un conflicto que parece estar lejos de resolverse.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario