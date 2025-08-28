La reacción de Wanda Nara al ser consultada sobre las causas judiciales contra Mauro Icardi

Mientras las panelistas insistían en que no había constancias judiciales de las supuestas denuncias, Wanda se mantuvo firme en que existe al menos una causa en curso. Aun así, admitió que hablar públicamente sobre su vida privada pudo haber sido un error. “Me equivoqué la otra vez en contar cosas. Fue sin sentido”, reconoció.

mauro-icardi-y-sus-hijas.jpg

La entrevista terminó mostrando a una Wanda más defensiva de lo habitual, cansada de la exposición y con el deseo de correr el eje hacia su faceta laboral. “Tengo muchas cosas para hablar de trabajo”, sostuvo, dando a entender que prefiere enfocarse en sus proyectos artísticos y profesionales antes que seguir alimentando la polémica.

Mientras tanto, la incógnita persiste: ¿existen realmente causas judiciales contra Icardi por violencia de género? Lo cierto es que, al menos públicamente, la versión de Wanda no coincide con lo manifestado por su entorno legal, lo que genera aún más ruido alrededor de un conflicto que parece estar lejos de resolverse.