¿Qué dijo Wanda Nara de los rumores de romance con Martín Migueles?

Sin embargo, la entrevista también incluyó un nuevo capítulo en su relación con Mauro Icardi: Wanda contó que su ex la llamó por teléfono y que tiene grabada esa conversación, la cual podría incorporarse como prueba en la causa que los enfrenta. “Sí, esa charla está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, señaló.

Aunque no quiso dar detalles del contenido, lanzó frases que volvieron a generar polémica: “Es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”. Con su estilo frontal, la empresaria logró, en una misma aparición mediática, desactivar un rumor amoroso y encender otro conflicto judicial.