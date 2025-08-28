La respuesta de Julieta Prandi a Wanda Nara luego de que se comparara con ella

La modelo también destacó que actualmente busca mantener un bajo perfil, enfocada en su vida personal y profesional lejos de la exposición mediática. “Me escriben muchos, pero no quiero estar en programas de televisión. Ya pasé por eso, ahora prefiero concentrarme en lo mío. Solo digo que si Wanda empieza este camino, sepa que es duro, pero no imposible”, concluyó.

El mensaje de Prandi refuerza su posición como referente en la lucha contra la violencia de género en el espectáculo argentino y marca distancia de la polémica sin dejar de brindar un consejo de valor.