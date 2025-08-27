La China Suárez le respondió a Wanda Nara luego de que la acusara de no trabajar: "Agradecida"
La novia de Mauro Icardi hizo un picante posteo contra la mediática y la polémica volvió a estallar.
Cuando todo parecía tranquilo, Wanda Nara y la China Suárez volvieron a cruzarse y la polémica estalló otra vez. En esta oportunidad, la actual novia de Mauro Icardi le respondió a la mediática luego de que la acusara de no trabajar.
A través de sus historias de Instagram, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, compartió una foto con una clara indirecta a Wanda, que dio de qué hablar.
“23 años trabajando sin parar. Agradecida y feliz”, escribió la actriz junto al video que subió en el que se veían varios de los personajes que interpretó tanto en novelas como en películas. Antes de esta publicación, se había dado a conocer una nota en el programa Los profesionales de siempre en la que Wanda apuntaba contra la actriz. “¿Te enteraste que la China le está por iniciar acciones legales a Laura Ubfal?“, le preguntaron.
“Nada, no tengo tiempo porque yo trabajo. Cuando estás con tiempo libre tenés más tiempo de esas tonterías, yo no”, contestó la ex de Icardi.
Elba Marcovecchio denunció a Wanda Nara por "desobediencia": ¿por qué?
La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa a pesar de que parecían haber encontrado la calma entre tantas disputas. Ahora, la abogada de él, Elba Marcovecchio, ha salido a denunciar a la mediática por "desobediencia" ante la Justicia. Ante esto, Marcovecchio brindó una entrevista en la que dio detalles sobre esta nueva presentación, que podría complicar aún más la situación de Nara quien recientemente se expresó en su cuenta de Instagram en contra de su ex.
La abogada de Icardi fue muy clara en sus declaraciones en contra de la empresaria. "Va a tener que intervenir la Justicia penal", afirmó, y agregó que "hay un delito que es la desobediencia, sabe que está incumpliendo. La Justicia penal va a tener que investigar y tomar cartas en el asunto porque ya con las multas no alcanza".
En cuanto a las acusaciones de Wanda sobre la supuesta violencia de Icardi hacia su persona, Marcovecchio destacó que "no hay pruebas del relato que hace Wanda de violencia". La abogada también defendió a su cliente, argumentando que "Mauro no se merecía semejante desliz, apuntar a Mauro como un violento serial me parece demasiado". Aunque no hizo referencia a los dichos del futbolista sobre el posible consumo de sustancias de Wanda siendo que ella padece leucemia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario