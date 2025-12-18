La reacción de Wanda Nara por el acuerdo familiar con Mauro Icardi para Navidad

El acuerdo de Mauro Icardi para Navidad

Mauro Icardi presentó esta semana su pedido formal para que sus hijas con Wanda Nara, Francesca e Isabella, pasen la Navidad con él en la Argentina. El jugador del Galatasaray también solicitó un pedido especial para salir del país después de las fiestas dado que está embargado por ser deudor alimentario.

El Galatasaray de Turquía autorizó a Mauro Icardi a viajar a la Argentina entre el 21 y el 27 de diciembre, y sobre ese plan es que su abogada, Elba Marcovecchio, preparó la presentación que fue difundida este jueves por el sitio Teleshow.