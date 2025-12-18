La reacción de Wanda Nara por el acuerdo familiar con Mauro Icardi para Navidad
La conductora tomó conocimiento de la decisión judicial en pleno rodaje de MasterChef Celebrity. De acuerdo a lo que trascendió, su reacción sorprendió a todos los presentes.
El tema se abordó en DDM, donde Tatiana Schapiro brindó detalles sobre lo ocurrido tras conocerse la información vinculada a Mauro Icardi. “
Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de dicimbre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, afirmó la periodista en vivo.
En la misma línea, Guido Záffora aportó nuevos datos sobre el clima que se vivió en el estudio y cómo impactó la situación en el equipo del ciclo. “Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’”, reveló.
Además, se describió el delicado momento personal que atravesó la conductora frente a todos sus compañeros. “Ataque de llanto de Wanda Nara. Lloró mucho. Los que estaban ahí lo vieron. Se fue a su camarín. Está desarmada, se angustió mucho. Fue frente a todos”, señalaron sobre la escena que generó preocupación entre los presentes.
Finalmente, el periodista explicó los motivos que llevaron a Wanda a reaccionar de ese modo ante la noticia, vinculados a los planes familiares que ya tenía organizados para las fiestas. “Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles, tenía todo armado para el 24 y 25, y ahora le cambiaron todos los planes”.
El acuerdo de Mauro Icardi para Navidad
Mauro Icardi presentó esta semana su pedido formal para que sus hijas con Wanda Nara, Francesca e Isabella, pasen la Navidad con él en la Argentina. El jugador del Galatasaray también solicitó un pedido especial para salir del país después de las fiestas dado que está embargado por ser deudor alimentario.
El Galatasaray de Turquía autorizó a Mauro Icardi a viajar a la Argentina entre el 21 y el 27 de diciembre, y sobre ese plan es que su abogada, Elba Marcovecchio, preparó la presentación que fue difundida este jueves por el sitio Teleshow.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario