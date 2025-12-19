El beso bajo el muérdago: el ritual navideño que sigue vigente en todo el mundo

ramillete-muerdago-colgado_103.jpg

Durante la era victoriana, especialmente en Inglaterra, el ritual se popularizó y adquirió reglas propias. Se decía que por cada beso debía retirarse una de las bayas del muérdago y que, una vez agotadas, el hechizo perdía su efecto. Desde entonces, la costumbre se expandió a otros países y se integró a las celebraciones familiares y sociales de Navidad.