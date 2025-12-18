El bizarro video que muestra a Gary Busey haciendo un "regalo de Navidad" a sus seguidores

Busey inició su camino en el espectáculo como baterista, colaborando con figuras como Leon Russell bajo seudónimos como "Teddy Jack Eddy". Tras participar en agrupaciones como Carp y programas de comedia locales, su gran salto al cine ocurrió a finales de los años 70. Su interpretación magistral en El show de Buddy Holly (1978) no solo le valió el reconocimiento de la crítica, sino que le otorgó una nominación al Premio Oscar y el galardón del BAFTA.

La carrera de Busey se consolidó gracias a su versatilidad para encarnar personajes secundarios memorables. Durante los años 80, participó en producciones tan diversas como Silver Bullet (basada en la obra de Stephen King) y la icónica Arma Mortal.

En la década siguiente, su presencia fue casi constante en la pantalla grande con apariciones en filmes de culto como Lost Highway, The Firm y Fear and Loathing in Las Vegas. Hoy, a sus ocho décadas de vida, el actor continúa siendo una figura que, para bien o para mal, no logra pasar desapercibida ante los ojos del público.