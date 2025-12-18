El bizarro video que muestra a Gary Busey haciendo un "regalo de Navidad" a sus seguidores
El actor brilló en clásicos cinematográficos de entre los ochenta y los noventa y, ahora, en un nuevo video sorprendió a sus seguidores. Los detalles.
El nombre de Gary Busey evoca de inmediato una era dorada del cine de acción y suspenso. Con una trayectoria que incluye títulos emblemáticos como Arma mortal, Carretera perdida, Nace una estrella, Depredador 2, Punto límite y Alerta máxima, el actor ha dejado una marca indeleble en la industria. Sin embargo, en las últimas horas, su figura no volvió al centro de la escena por un estreno cinematográfico, sino por un video casero que se tornó viral en la plataforma X (anteriormente Twitter).
Lo que comenzó como un "regalo de Navidad" para sus seguidores —un clip grabado por él mismo— se transformó rápidamente en un fenómeno digital con más de un millón de reproducciones. Lamentablemente, la respuesta de los internautas estuvo cargada de sarcasmo y críticas hacia la apariencia actual del intérprete de 81 años.
La viralización del video trajo consigo una oleada de comentarios negativos que cuestionaron el estado físico del actor. Entre las reacciones más destacadas en redes sociales se leyeron frases como: “¡Dios mío! ¡Dio con el bordillo muy fuerte! ¡Qué pena!”, “Dime que no parece un Yeti”, “Interpreta con método a un anciano”, “Veo a los gansos volar hacia el sur y suenan como él” e incluso algunos usuarios expresaron su incredulidad diciendo: "Me gustaría creer que es IA".
A pesar de la crudeza de estas opiniones, Busey mantiene una presencia activa en sus canales oficiales, especialmente en Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 365 mil seguidores. Aunque comparte material de forma recurrente, esta pieza en particular logró traspasar el nicho de sus fans para generar un debate global sobre el paso del tiempo en las estrellas de Hollywood.
Más allá de la controversia actual, es fundamental recordar el peso artístico de William Gary Busey. Nacido en Goose Creek, Texas, sus inicios estuvieron ligados al deporte y la música. Tras graduarse en Oklahoma y asistir a la Universidad Estatal de Pittsburg bajo una beca de fútbol americano, su interés giró hacia las artes.
Busey inició su camino en el espectáculo como baterista, colaborando con figuras como Leon Russell bajo seudónimos como "Teddy Jack Eddy". Tras participar en agrupaciones como Carp y programas de comedia locales, su gran salto al cine ocurrió a finales de los años 70. Su interpretación magistral en El show de Buddy Holly (1978) no solo le valió el reconocimiento de la crítica, sino que le otorgó una nominación al Premio Oscar y el galardón del BAFTA.
La carrera de Busey se consolidó gracias a su versatilidad para encarnar personajes secundarios memorables. Durante los años 80, participó en producciones tan diversas como Silver Bullet (basada en la obra de Stephen King) y la icónica Arma Mortal.
En la década siguiente, su presencia fue casi constante en la pantalla grande con apariciones en filmes de culto como Lost Highway, The Firm y Fear and Loathing in Las Vegas. Hoy, a sus ocho décadas de vida, el actor continúa siendo una figura que, para bien o para mal, no logra pasar desapercibida ante los ojos del público.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario