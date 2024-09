La reacción de Yanina y Diego Latorre tras conocer una confesión sexual de Lola

Tal es así que ante el rumbo de la charla, Pepe Ochoa señaló: “Esperá, voy a explicar una cosa. No hay nada mejor que explorar con la persona que amás...”, intentó decir, ante la interrupción de la panelista de LAM (América). “Ay, ¡callate, Pepe! ¡No quiero imaginar a mi hija!”, gritó.

“Y si trincás cinco veces por día es porque va bien”, continuó Ochoa en su intento por defender a Lola. Latorre, en tanto, volvió a aportar mientras intentaba esquivar la cámara: “Que haga un curso de espiritualidad”. Tal es así que la modelo intentó defenderse: “Chicos, igual paren. Lo sacan de contexto todo el tiempo", explicó.

Luego, agregó: "Yo no dije que cog... cinco veces por día. Imagínense que si no estaría así”, comentó, e hizo un gesto físico con las piernas. Esto fue lo que hizo a Yanina sentirse aún más incómoda: “¡Ay, no! No, me quiero ir”, lanzó Yanina. “No es mi hija, no es mi hija. Me desentiendo del rol de padre”, expresó el comentarista deportivo.

“Nosotros estábamos hablando en nuestro programa sobre si tenés que decir el máximo de veces que vos podrías cog... en un día en tu vida. ¡Qué podrías!”, remarcó. Entonces, Yanina, fue clara: “¿Te gusta imaginarte a mamá y papá cog...?”. “Me da un asco terrible”, respondió Lola. “Y a nosotros también nos pasa lo mismo”, sentenció la panelista, para cerrar el tema.