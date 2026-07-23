Festival Mutante celebra cinco años con una edición especial y un recorrido por la música independiente

A lo largo de estos cinco años, el Festival Mutante reunió a destacados referentes de la escena independiente. En 2022 participaron Los Besos, Melanie Williams, Daniel Melero y Nicolás Mateo; en 2023 se presentaron Juana Molina, Santiago Motorizado, Las Ligas Menores, Fermín Ugarte y Lupe; mientras que la edición 2024 contó con Nenagenix, Mujer Cebra, Broke Carrey, K4, Las Tussi y 0600. En 2025, en tanto, el escenario recibió a Winona Riders, Buenos Vampiros, El Nota, Máze y Lagrimitas.