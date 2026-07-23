Festival Mutante celebra cinco años con una edición especial y un recorrido por la música independiente
El 13 de septiembre, C Art Media recibirá la quinta edición del festival con Mi Amigo Invencible, Barbi Recanati, Lucy Patané y más artistas.
El Festival Mutante celebrará este año su quinto aniversario con una edición especial que repasará la historia de uno de los eventos más importantes de la música independiente argentina. La cita será el domingo 13 de septiembre, desde las 17, en C Art Media, donde el público podrá disfrutar de una jornada que combinará recitales, intervenciones artísticas e instalaciones audiovisuales.
Como anticipo de esta edición aniversario, la organización confirmó las actuaciones de Mi Amigo Invencible, Barbi Recanati, Lucy Patané, Nina Suárez y Sunlid. En los próximos días se anunciarán los artistas que completarán la programación.
A lo largo de estos cinco años, el Festival Mutante reunió a destacados referentes de la escena independiente. En 2022 participaron Los Besos, Melanie Williams, Daniel Melero y Nicolás Mateo; en 2023 se presentaron Juana Molina, Santiago Motorizado, Las Ligas Menores, Fermín Ugarte y Lupe; mientras que la edición 2024 contó con Nenagenix, Mujer Cebra, Broke Carrey, K4, Las Tussi y 0600. En 2025, en tanto, el escenario recibió a Winona Riders, Buenos Vampiros, El Nota, Máze y Lagrimitas.
Cinco años impulsando la música independiente
Desde su nacimiento, y en coproducción con el Complejo Art Media, el Festival Mutante se propuso ir más allá de una simple sucesión de recitales. Cada edición fue concebida como una experiencia artística integral en la que la música convive con instalaciones, intervenciones visuales, muestras de arte y DJ sets.
Con el paso del tiempo, el encuentro se consolidó como una plataforma para descubrir nuevos talentos y seguir de cerca la evolución de la escena independiente, al mismo tiempo que reunió a artistas ya consagrados que acompañaron su crecimiento.
La quinta edición buscará reflejar ese recorrido y celebrar la identidad que el festival construyó desde su nacimiento, reafirmando su apuesta por las nuevas expresiones musicales y por un espacio donde conviven distintas disciplinas artísticas en una misma experiencia.
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