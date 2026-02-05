La Reini fue por más y sorprendió con un impactante body paint en Masterchef Celebrity

la reini

La racha positiva de La Reini dentro del certamen viene de semanas anteriores. La primera medalla dorada la obtuvo en la semana 14, cuando presentó huevos escoceses acompañados por una ensalada caliente de repollo, manzana y vino con una vinagreta de whisky. “Te transformaste en una maestra de sabores”, le dijo Betular en la devolución, destacando su evolución técnica y creatividad en los platos.

Lejos de conformarse, en la semana 15 decidió redoblar el desafío con una consigna ambiciosa: cocinar utilizando los ingredientes más costosos que encontrara. Así llegó a un risotto de hongos con champagne, manteca de caviar y mejillones, preparación que volvió a conquistar al jurado y le permitió quedarse otra vez con la medalla dorada, logrando ese reconocimiento por segunda vez consecutiva y consolidando su gran momento en la competencia.