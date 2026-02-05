La Reini fue por más y sorprendió con un impactante body paint en Masterchef Celebrity
La influencer dejó a todos boquiabiertos al aparecer completamente dorada, con un look brillante y hasta comestible que se robó todas las miradas en el estudio.
Sofía La Reini Gonet volvió a convertirse en tendencia gracias a su aparición en Masterchef Celebrity Argentina, donde una vez más apostó por un look extremo. Si en una emisión anterior había llamado la atención al mostrarse sin cabello, en el programa número 77 decidió llevar la puesta en escena todavía más lejos y se presentó con un body paint integral en tono dorado, cubriendo todo su cuerpo con un acabado metálico que reflejaba la luz desde cualquier ángulo.
Desde que ingresó al estudio, la participante del reality culinario generó asombro inmediato. Su figura brillaba a la distancia y resultaba imposible no mirarla, lo que despertó la curiosidad del jurado casi al instante. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui no tardaron en preguntarle por la llamativa elección estética y el concepto detrás de su transformación.
“Estoy personificada como la medalla dorada”, explicó Reini, haciendo referencia a su triunfo en la noche de beneficio en dos semanas consecutivas, logrando de esa manera la presea más deseada por todos los participantes. La influencer utilizó su propio cuerpo como símbolo del logro que viene acumulando dentro de la competencia, reforzando su perfil performático cada vez que pisa la cocina más famosa del país.
Pero eso no fue todo. “Es todo comestible”, aseguró Gonet en segunda instancia, ya volviendo a su estación tras haber lucido todo su cuerpo en dorado. “Mi única duda es que esto sea inflamable porque ahí estaríamos en un problemón”, bromeó la influencer, teniendo en cuenta que además del show en algún momento iba a tener que ponerse a cocinar. El comentario sumó humor a una entrada que ya de por sí había elevado la vara del espectáculo dentro del programa.
La racha positiva de La Reini dentro del certamen viene de semanas anteriores. La primera medalla dorada la obtuvo en la semana 14, cuando presentó huevos escoceses acompañados por una ensalada caliente de repollo, manzana y vino con una vinagreta de whisky. “Te transformaste en una maestra de sabores”, le dijo Betular en la devolución, destacando su evolución técnica y creatividad en los platos.
Lejos de conformarse, en la semana 15 decidió redoblar el desafío con una consigna ambiciosa: cocinar utilizando los ingredientes más costosos que encontrara. Así llegó a un risotto de hongos con champagne, manteca de caviar y mejillones, preparación que volvió a conquistar al jurado y le permitió quedarse otra vez con la medalla dorada, logrando ese reconocimiento por segunda vez consecutiva y consolidando su gran momento en la competencia.
