Ian Lucas reveló qué hará con el premio de MasterChef y sorprendió con su decisión
El flamante ganador del reality anunció en redes sociales cómo destinará el dinero y emocionó a sus seguidores con su gesto.
Tras consagrarse en MasterChef Celebrity, Ian Lucas decidió compartir con sus seguidores qué destino le dará al premio que obtuvo en el certamen. Lejos de optar por un beneficio personal, el ganador eligió un camino solidario que rápidamente generó repercusión.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Ian explicó con total claridad su decisión y cómo piensa dividir el dinero: “Gente hermosa, para los que me preguntan qué voy a hacer con el premio de Masterchef que gané, lo voy a donar, no es para mí, va a ir la mitad para el Garraham, que es un hospital de niños, voy a comprar juguetes y los voy a visitar y les voy a regalar todo eso".
Y, agregó: "La otra mitad va a ser para adoptar perritos de la calle, le vamos a conseguir familia y vamos a hacerle regalos ahí, así que ahí va a estar dividido mi premio, mitad y mitad, para los que me preguntaban".
En su paso por Corta por Lozano, el influencer detalló cómo llegó a tomar esta decisión tan importante. “Durante el transcurso del programa tuve una experiencia con una fan, Oli, una nenita de 4 años. Ella tenía una enfermedad terminal y la invité a ella con sus padres a merendar a mi casa. A los 3 o 4 días falleció. Yo la iba a ir a visitar a un lugar que ella estaba y me enteré que hay muchos chicos ahí que se emocionaron y querían que vaya a verlos. Así que la parte del premio va a ir para ahí“, comentó.
Respecto al destino de la otra mitad del premio, Ian explicó: "Yo amo los perros, siento que a veces los perros son más compañeros que las propias personas. Así que el premio va a estar dividido en dos proyectos”.
La decisión fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron el gesto del joven cocinero y su compromiso con causas solidarias. De esta manera, Ian no solo se llevó el título del programa, sino que también eligió convertir su premio en una ayuda concreta para quienes más lo necesitan.
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