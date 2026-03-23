Ian Lucas reveló qué hará con el premio de MasterChef y sorprendió con su decisión

ian lucas

En su paso por Corta por Lozano, el influencer detalló cómo llegó a tomar esta decisión tan importante. “Durante el transcurso del programa tuve una experiencia con una fan, Oli, una nenita de 4 años. Ella tenía una enfermedad terminal y la invité a ella con sus padres a merendar a mi casa. A los 3 o 4 días falleció. Yo la iba a ir a visitar a un lugar que ella estaba y me enteré que hay muchos chicos ahí que se emocionaron y querían que vaya a verlos. Así que la parte del premio va a ir para ahí“, comentó.