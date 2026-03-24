La millonaria cifra que ganó Ian Lucas en MasterChef: será donada al Garrahan y a un refugio de animales

A través de un video directo y cercano, el campeón detalló su plan para fragmentar el dinero en dos causas que le tocan el corazón: "Gente hermosa, para los que me preguntan qué voy a hacer con el premio de Masterchef que gané, lo voy a donar, no es para mí, va a ir la mitad para el Garrahan, que es un hospital de niños, voy a comprar juguetes y los voy a visitar y les voy a regalar todo eso".