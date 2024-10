La relación entre Young Miko y Tini Stoessel habría comenzado hace tiempo: los detalles

Luego, el conductor agregó: “Muchos hablan de amistad pero yo puedo decirte hoy que el romance existe, data de hace varios meses y vienen saliendo hace mucho tiempo. Es más, después de la relación de Tini con Rodrigo, ella se metió en una nueva relación formal con su colega”.

En ese sentido, profundizó su información y destacó: “A mí me han dicho incluso datos concretos del cumpleaños de Tini en marzo cuando se la veía a los besos y abrazos con Young. Desde ese momento que tengo data precisa y he decidido resguardarla porque en aquel momento Tini había hecho pública su situación íntima mental”.

Tini Stoessel Young Miko

Aunque, tras esto, destacó: “Y otro dia te voy a contar los coletazos que ha traído esta relación para Tini: a mi me dicen que está súper enamorada de Young y que tienen muchos proyectos juntas”.

“Alguien de su entorno me dijo ‘nunca amó como está amando ahora’ así que si esto es cierto me alegro mucho, celebro que Tini haga su vida y no le de importancia a lo que pueda decir la gente de su entorno”, concluyó Etchegoyen.

Hay que destacar que la información de su romance comenzó hace varios meses, pero nunca se confirmó oficialmente su amor. De hecho, las cantantes hacen caso omiso a un posible vínculo entre ambas.