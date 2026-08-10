La repudiable frase de Gastón Trezeguet sobre Yipio en Gran Hermano que indignó a todos
El panelista de Gran Hermano discutió con Juanicar y lanzó una frase sobre la participante que generó fuertes críticas en redes sociales.
Gastón Trezeguet quedó nuevamente en el centro de la escena por una polémica intervención durante El Debate de Gran Hermano: Generación Dorada. El panelista protagonizó un intenso intercambio con Juanicar, uno de los exparticipantes del reality, y terminó realizando un comentario sobre Yisela "Yipio" Pintos que generó una ola de críticas en las redes sociales.
La situación ocurrió durante la visita del influencer al programa conducido por Santiago del Moro. El exparticipante había acudido al estudio para hablar sobre su salida de la casa y explicar cómo había vivido la experiencia dentro del reality, mientras los integrantes del panel analizaban su comportamiento durante su paso por la competencia.
El clima del debate comenzó a subir de temperatura a medida que Trezeguet cuestionaba distintos aspectos de la participación de Juanicar. El panelista hizo referencia en reiteradas oportunidades a supuestas actitudes violentas que, según su mirada, había tenido el actor durante su permanencia en la casa. Sin embargo, sus argumentos generaron preguntas dentro del propio panel y Laura Ubfal decidió pedirle precisiones.
¿Qué le preguntó Laura Ubfal a Trezeguet?
Mientras el debate avanzaba, Trezeguet insistió con su mirada crítica sobre recientemente eliminado, aunque sin especificar inicialmente cuáles eran las situaciones que consideraba violentas. Ante esa afirmación, Ubfal intervino y le pidió que explicara concretamente a qué se refería. "¿Cuáles son las actitudes violentas de Juanicar?", preguntó la periodista.
La consulta derivó en una respuesta extensa del panelista, quien recordó un episodio ocurrido después de la eliminación de Campanita. Según explicó, consideraba que la reacción de Juanicar durante aquella situación había sido uno de los motivos principales por los que actualmente estaba sentado en el estudio.
Fue entonces cuando hizo referencia también a Yipio y utilizó una expresión que rápidamente generó repercusiones. "La razón principal -y te lo digo ahora- por la que vos estás acá sentado, fue tu reacción cuando se fue Campanita y cómo atacaste a Sol vos y Yipio, tirándole los kilos encima", afirmó Trezeguet.
El comentario fue realizado en pleno intercambio televisivo y provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos espectadores cuestionaron la manera en que el panelista se refirió a la participante.
El repudio en las redes sociales contra Gastón Trezeguet
Las críticas no tardaron en aparecer. Distintos usuarios cuestionaron al panelista y consideraron que su comentario sobre Yipio fue discriminatorio y que no correspondía dentro del debate televisivo. Entre las expresiones que se viralizaron aparecieron mensajes como: "No se puede dejar pasar", "Siguen discriminando a pesar de que se hacen los superados", "Del Moro tendría que haber dicho algo" y "Ojalá que la familia de Yipio haga una denuncia".
La polémica se sumó así a una edición de Gran Hermano que viene marcada por fuertes discusiones entre los participantes, el panel y también los espectadores que siguen cada movimiento del reality a través de las redes sociales. El episodio también volvió a poner bajo la lupa el rol de los panelistas y la forma en que se desarrollan los debates alrededor de los jugadores.
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