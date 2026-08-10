La repudiable frase de Gastón Trezeguet sobre Yipio en Gran Hermano que indignó a todos

Fue entonces cuando hizo referencia también a Yipio y utilizó una expresión que rápidamente generó repercusiones. "La razón principal -y te lo digo ahora- por la que vos estás acá sentado, fue tu reacción cuando se fue Campanita y cómo atacaste a Sol vos y Yipio, tirándole los kilos encima", afirmó Trezeguet.

El comentario fue realizado en pleno intercambio televisivo y provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos espectadores cuestionaron la manera en que el panelista se refirió a la participante.

El repudio en las redes sociales contra Gastón Trezeguet

Las críticas no tardaron en aparecer. Distintos usuarios cuestionaron al panelista y consideraron que su comentario sobre Yipio fue discriminatorio y que no correspondía dentro del debate televisivo. Entre las expresiones que se viralizaron aparecieron mensajes como: "No se puede dejar pasar", "Siguen discriminando a pesar de que se hacen los superados", "Del Moro tendría que haber dicho algo" y "Ojalá que la familia de Yipio haga una denuncia".

La polémica se sumó así a una edición de Gran Hermano que viene marcada por fuertes discusiones entre los participantes, el panel y también los espectadores que siguen cada movimiento del reality a través de las redes sociales. El episodio también volvió a poner bajo la lupa el rol de los panelistas y la forma en que se desarrollan los debates alrededor de los jugadores.