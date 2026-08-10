Laura Ubfal regresó a Gran Hermano y tuvo un fuerte cruce con Trezeguet: qué pasó en vivo

Su comentario abrió un nuevo intercambio entre los integrantes del panel, especialmente porque Trezeguet quiso marcar una diferencia con la mirada de la periodista. El histórico participante y actual analista del reality tomó la palabra para referirse a algunas opiniones que, según su postura, estaban condicionadas por las preferencias personales hacia determinados jugadores.

“Y también si tengo diez segunditos me gustaría decir que todo lo que pienso y como esto de Pincoya lo digo porque realmente nadie me baja línea. Lo digo porque Laurita anduvo diciendo que nos bajan línea y que todos opinamos lo mismo por eso. A veces hay que aceptar cuando los jugadores que a uno le gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados”, afirmó Trezeguet. La respuesta de Ubfal fue inmediata y no buscó extender demasiado la discusión: “Yo acepto todo, querido, no tiro mierda”.

El intercambio continuó con la participación de Eliana Guercio, quien también cuestionó el criterio utilizado por Ubfal para evaluar las votaciones y las placas. La panelista sostuvo que la valoración de determinadas definiciones podía estar vinculada con quién era el participante que terminaba involucrado. “Ahora las votaciones son increíbles si le gusta a ella el participante. En las tres anteriores le gustó, en esta no le gusta...”, lanzó Guercio.

Con el debate tomando cada vez más temperatura, Del Moro decidió intervenir para intentar ordenar la discusión y devolver el foco al eje principal del reality. El conductor recordó que las opiniones externas y las discusiones del panel forman parte del programa, pero que la competencia se define a partir de lo que sucede entre los participantes.