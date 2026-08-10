Migue Granados sorprendió a su hija por sus 10 años: el viaje secreto que terminó en Punta Cana
Bernarda recibió varias sorpresas durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, con invitados inesperados y un final muy especial.
Migue Granados y Fernanda Otero prepararon una celebración muy especial para Bernarda, su hija mayor, que cumplió diez años. La familia decidió convertir el cumpleaños en una experiencia inolvidable y organizó un viaje sorpresa a Punta Cana, República Dominicana, donde la pequeña fue descubriendo de a poco quiénes serían sus acompañantes.
La celebración quedó registrada en un video que Migue y Fernanda compartieron en sus redes sociales. Allí se pueden observar distintos momentos del viaje y las reacciones de Bernarda frente a cada una de las sorpresas que sus padres habían preparado. El plan incluyó a familiares y personas muy cercanas a la cumpleañera, quienes fueron apareciendo en diferentes momentos.
La idea fue mantener el misterio hasta el final para que Bernarda disfrutara de una celebración distinta por sus diez años. El viaje tuvo como escenario el hotel Grand Palladium, donde la familia aprovechó las instalaciones y el entorno de playa para pasar varios días juntos.
La primera sorpresa de Bernarda rumbo a Punta Cana
La aventura comenzó incluso antes de subir al avión. Mientras la familia se trasladaba en auto hacia el aeropuerto de Ezeiza, Bernarda recibió la primera sorpresa. La pequeña creía que Mia Lazbal, conocida como “Michu”, no iba a formar parte del viaje. La productora audiovisual había hecho creer que no los acompañaría al aeropuerto, pero finalmente apareció para revelar que sí viajaría con ellos a República Dominicana.
El momento quedó registrado en el video familiar y marcó el comienzo de una serie de sorpresas que se fueron sucediendo durante las vacaciones. Después del viaje y ya instalados en el hotel, llegó uno de los momentos más emotivos para la cumpleañera: el encuentro con su abuelo, Pablo Granados.
El encuentro de Bernarda con su abuelo Pablo Granados
Bernarda estaba disfrutando de la piscina del hotel cuando apareció Pablo Granados por detrás. La pequeña no tardó en reconocerlo y corrió hacia él para abrazarlo. El encuentro fue una de las escenas más emotivas del video y mostró la complicidad entre el humorista y su nieta. Pero la sorpresa no terminó ahí.
Pablo llevó posteriormente a Bernarda hasta la barra del hotel para pedir un licuado. Todo parecía indicar que simplemente iban a realizar un pedido, aunque nuevamente había un plan preparado. Cuando Pablo se dirigió hacia una persona que supuestamente trabajaba en el lugar, quien terminó apareciendo fue Camila de los Santos, su pareja.
La reacción de Bernarda volvió a ser inmediata: se acercó con entusiasmo y la abrazó. La familia continuó sumando integrantes a la celebración y todavía quedaban más sorpresas por descubrir. En otro momento del viaje, Bernarda encontró a “Titi” y “Lichi”, los apodos con los que se conoce a Mery Granados, hermana de Migue, y a su novio, Lisandro Skar.
La pareja apareció descansando en una reposera del hotel mientras disfrutaba del sol. La sorpresa volvió a generar una reacción de alegría en la cumpleañera, que ya había recibido varias visitas inesperadas. La celebración se convirtió así en una especie de juego en el que Bernarda iba descubriendo progresivamente quiénes se habían sumado al viaje familiar. Pero Migue y Fernanda todavía tenían preparada una última sorpresa.
El emotivo final del cumpleaños de Bernarda
El cierre de la celebración fue protagonizado por todos los invitados. En un momento del video, las personas que habían viajado para acompañar a Bernarda aparecieron utilizando la misma camiseta. Las remeras tenían la inscripción “Bebi 10 años” y estaban decoradas con distintas fotografías de la cumpleañera a lo largo de su infancia.
Todos se reunieron para cantar, saltar y celebrar junto a la pequeña, con las palmeras y el paisaje de Punta Cana como fondo. El momento funcionó como cierre perfecto para una celebración que había comenzado como un viaje secreto y terminó reuniendo a buena parte de la familia y los afectos de Bernarda.
Migue y Fernanda también dedicaron unas palabras a su hija en redes sociales para acompañar las imágenes del festejo. “Hoy hace 10 años esta hermosura de niña nos hacía papás. Sos nuestro sueño bebu, tan buenaza que sos te merecías cada una de estas sorpresas”, escribieron. El cumpleaños número diez de Bernarda terminó así convertido en una experiencia familiar que combinó viaje, playa, encuentros inesperados y mucha emoción.
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