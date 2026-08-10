Migue Granados sorprendió a su hija por sus 10 años: el viaje secreto que terminó en Punta Cana

El encuentro de Bernarda con su abuelo Pablo Granados

Bernarda estaba disfrutando de la piscina del hotel cuando apareció Pablo Granados por detrás. La pequeña no tardó en reconocerlo y corrió hacia él para abrazarlo. El encuentro fue una de las escenas más emotivas del video y mostró la complicidad entre el humorista y su nieta. Pero la sorpresa no terminó ahí.

Pablo llevó posteriormente a Bernarda hasta la barra del hotel para pedir un licuado. Todo parecía indicar que simplemente iban a realizar un pedido, aunque nuevamente había un plan preparado. Cuando Pablo se dirigió hacia una persona que supuestamente trabajaba en el lugar, quien terminó apareciendo fue Camila de los Santos, su pareja.

La reacción de Bernarda volvió a ser inmediata: se acercó con entusiasmo y la abrazó. La familia continuó sumando integrantes a la celebración y todavía quedaban más sorpresas por descubrir. En otro momento del viaje, Bernarda encontró a “Titi” y “Lichi”, los apodos con los que se conoce a Mery Granados, hermana de Migue, y a su novio, Lisandro Skar.

La pareja apareció descansando en una reposera del hotel mientras disfrutaba del sol. La sorpresa volvió a generar una reacción de alegría en la cumpleañera, que ya había recibido varias visitas inesperadas. La celebración se convirtió así en una especie de juego en el que Bernarda iba descubriendo progresivamente quiénes se habían sumado al viaje familiar. Pero Migue y Fernanda todavía tenían preparada una última sorpresa.

El emotivo final del cumpleaños de Bernarda

El cierre de la celebración fue protagonizado por todos los invitados. En un momento del video, las personas que habían viajado para acompañar a Bernarda aparecieron utilizando la misma camiseta. Las remeras tenían la inscripción “Bebi 10 años” y estaban decoradas con distintas fotografías de la cumpleañera a lo largo de su infancia.

Todos se reunieron para cantar, saltar y celebrar junto a la pequeña, con las palmeras y el paisaje de Punta Cana como fondo. El momento funcionó como cierre perfecto para una celebración que había comenzado como un viaje secreto y terminó reuniendo a buena parte de la familia y los afectos de Bernarda.

Migue y Fernanda también dedicaron unas palabras a su hija en redes sociales para acompañar las imágenes del festejo. “Hoy hace 10 años esta hermosura de niña nos hacía papás. Sos nuestro sueño bebu, tan buenaza que sos te merecías cada una de estas sorpresas”, escribieron. El cumpleaños número diez de Bernarda terminó así convertido en una experiencia familiar que combinó viaje, playa, encuentros inesperados y mucha emoción.