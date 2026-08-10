Santiago del Moro defendió a Gran Hermano: lanzó una fuerte frase contra sus críticos

Por qué esta edición de Gran Hermano es diferente

Además de defender el mecanismo de votación, hizo un análisis particular de la temporada y sostuvo que el desarrollo de la competencia presentó características diferentes respecto de las ediciones anteriores. El conductor destacó que varios de los participantes jóvenes que inicialmente parecían tener mayor protagonismo fueron quedando afuera, mientras que otros jugadores lograron avanzar en la competencia. "Obviamente que hay gente que queda contenta y hay gente que no. Tampoco quiero subestimar a la gente que hay adentro, por algo están", explicó.

A continuación, definió a la edición como una temporada fuera de lo habitual: "Esta temporada ha sido muy extraña, porque primero se fue 'la hegemonía' y se fueron los chicos jóvenes. Fíjate que ahora hay gente de más de 30. Esta temporada es completamente atípica, no hay un chico hegemónico".

La observación del conductor apunta a una característica que también se refleja en el comportamiento del público: los participantes que continúan en carrera no responden necesariamente al perfil que históricamente fue asociado con los grandes protagonistas del reality.

La cifra que sorprendió: casi seis millones de votos

En medio de su defensa del programa, Del Moro reveló además un dato que llamó especialmente la atención. Según explicó, la última gala de eliminación tuvo una cantidad de votos muy elevada. "¿Saben cuántos votos hubo en la gala pasada? Casi 6 millones, para que se den una idea", contó. La cifra fue utilizada por el conductor como argumento para dimensionar la participación del público y la importancia que todavía mantiene el programa pese a las críticas que recibe.

Para Del Moro, Gran Hermano no se limita a las emisiones televisivas. El conductor remarcó que el fenómeno se extiende a diferentes plataformas y espacios de interacción. "Gran Hermano no es solamente este programa que sale ahora. Son las redes, son los streamings, es el 360, es todo lo que pasa con este formato, es lo que se habla en la calle", explicó. "Es el programa que la gente ama odiar", disparó.

Finalmente, Del Moro resumió su mirada sobre el fenómeno Gran Hermano con una frase que rápidamente generó repercusiones: "Es tan grande este formato, tan amado, tan odiado, tan criticado. Gran Hermano es el programa que la gente ama odiar, con lo bueno y con lo malo, con todo lo que significa esto".

El conductor también respondió a las acusaciones relacionadas con una supuesta planificación de las placas para beneficiar a determinados participantes. En ese sentido, aseguró que el programa cuenta con financiamiento previo y negó que las decisiones de la competencia estén condicionadas por esa cuestión: "Después dicen 'las placas están para que tal llegue o tal'. Este programa está pago antes de arrancar. Es decir, no se puede empezar Gran Hermano si no está financiado desde antes".