Santiago del Moro defendió a Gran Hermano: lanzó una fuerte frase contra sus críticos
El conductor respaldó el reality de Telefe, habló de las votaciones, reveló cuántos votos recibió la última gala y respondió a las acusaciones de arreglos.
Las críticas contra Gran Hermano: Generación Dorada generaron una fuerte reacción de Santiago del Moro. El conductor del reality de Telefe decidió responder a los cuestionamientos que surgieron durante los últimos días y defendió tanto el formato como la manera en que se define el destino de los participantes dentro de la casa.
La polémica había tomado fuerza a partir de las declaraciones de Laura Ubfal, quien había puesto en duda su continuidad en el programa y expresó su disconformidad con distintos aspectos de la actual edición. Aunque la periodista finalmente regresó al panel, el tema volvió a aparecer durante la emisión del domingo 9 de agosto y derivó en una contundente intervención de Del Moro.
Mientras analizaban el desarrollo de la competencia, el conductor dejó en claro que puede tener preferencias personales por determinados jugadores, pero que existe un límite que, según su mirada, nunca debe cruzarse: cuestionar la decisión del público. Del Moro explicó que su posición frente a las eliminaciones siempre fue respetar el resultado de las votaciones, incluso cuando el participante elegido por el público no coincidía con su preferencia personal. "Primero, a mí me puede gustar más o menos un jugador, una jugadora, un juego, lo que nunca puedo hacer es ir en contra de lo que se vota, nunca", comenzó diciendo.
Y utilizó una experiencia personal para reforzar su argumento: "De hecho, en estas cuatro temporadas he tenido una sola favorita y no ganó. El día que la escribana me vino con los resultados que a mí no me gustaban, yo los tuve que decir igual, porque era la verdad. Uno nunca puede ir contra los votos".
El conductor apuntó de esa manera contra una de las críticas más frecuentes que recibe el programa en redes sociales: la sospecha de que determinadas eliminaciones o permanencias estarían condicionadas por decisiones de la producción. "Es muy fácil decir 'la producción tal cosa, porque la gente tal otra, porque está arreglado'. Eso es excusa de cobarde", sostuvo Del Moro. Luego fue todavía más categórico al explicar cuál es, desde su perspectiva, la regla fundamental de Gran Hermano: "Acá se gana o se pierde con los votos. Acá te quedás o te vas por el público y no hay otra, chicos".
Por qué esta edición de Gran Hermano es diferente
Además de defender el mecanismo de votación, hizo un análisis particular de la temporada y sostuvo que el desarrollo de la competencia presentó características diferentes respecto de las ediciones anteriores. El conductor destacó que varios de los participantes jóvenes que inicialmente parecían tener mayor protagonismo fueron quedando afuera, mientras que otros jugadores lograron avanzar en la competencia. "Obviamente que hay gente que queda contenta y hay gente que no. Tampoco quiero subestimar a la gente que hay adentro, por algo están", explicó.
A continuación, definió a la edición como una temporada fuera de lo habitual: "Esta temporada ha sido muy extraña, porque primero se fue 'la hegemonía' y se fueron los chicos jóvenes. Fíjate que ahora hay gente de más de 30. Esta temporada es completamente atípica, no hay un chico hegemónico".
La observación del conductor apunta a una característica que también se refleja en el comportamiento del público: los participantes que continúan en carrera no responden necesariamente al perfil que históricamente fue asociado con los grandes protagonistas del reality.
La cifra que sorprendió: casi seis millones de votos
En medio de su defensa del programa, Del Moro reveló además un dato que llamó especialmente la atención. Según explicó, la última gala de eliminación tuvo una cantidad de votos muy elevada. "¿Saben cuántos votos hubo en la gala pasada? Casi 6 millones, para que se den una idea", contó. La cifra fue utilizada por el conductor como argumento para dimensionar la participación del público y la importancia que todavía mantiene el programa pese a las críticas que recibe.
Para Del Moro, Gran Hermano no se limita a las emisiones televisivas. El conductor remarcó que el fenómeno se extiende a diferentes plataformas y espacios de interacción. "Gran Hermano no es solamente este programa que sale ahora. Son las redes, son los streamings, es el 360, es todo lo que pasa con este formato, es lo que se habla en la calle", explicó. "Es el programa que la gente ama odiar", disparó.
Finalmente, Del Moro resumió su mirada sobre el fenómeno Gran Hermano con una frase que rápidamente generó repercusiones: "Es tan grande este formato, tan amado, tan odiado, tan criticado. Gran Hermano es el programa que la gente ama odiar, con lo bueno y con lo malo, con todo lo que significa esto".
El conductor también respondió a las acusaciones relacionadas con una supuesta planificación de las placas para beneficiar a determinados participantes. En ese sentido, aseguró que el programa cuenta con financiamiento previo y negó que las decisiones de la competencia estén condicionadas por esa cuestión: "Después dicen 'las placas están para que tal llegue o tal'. Este programa está pago antes de arrancar. Es decir, no se puede empezar Gran Hermano si no está financiado desde antes".
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