La respuesta de Dillom a un niño que lo comparó con Paul McCartney

El padre del pequeño fanático le mostró la respuesta del compositor, quien le devolvió con tono humorístico: “Qué grande, él dice ‘de nada, por decirte que sos muy bueno’”, y luego sumó: “Si le querés mandar un saludo se pondría re contento. Le decimos Toti. Pide escuchar tus canciones todos los días cuando vamos al jardín”.

A Dillom este niño le robó el corazón y decidió grabar un video dirigido al menor de edad: “Toti, amigazo, ¿todo bien? Acá Dillom, te mando un saludo muy grande. Quedate tranquilo que no me ofendo para nada, no me lo tomo a mal lo de Paul McCartney, pero te voy a invitar a mi próximo show a ver si te puedo hacer cambiar de parecer. Así que cuando quieras venir a un show me avisás y te venís. Te mando un abrazo muy grande” finalizó.

mi nene de 6, ayer, yendo a ver a paul mccartney: "paul es el mejor músico de la historia... bah, espero que no se lo tome a mal dillom porque él también es muy bueno" — nico canedo (@canedico) October 7, 2024