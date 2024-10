Paul McCartney en Buenos Aires: el misterio mágico de la vigencia de la leyenda beatle

El ex beatle también plantea diversas aristas desde el repertorio: mientras el final del set principal complace al máximo hasta al asistente más casual con la tríada "Let It Be", "Live and Let Die" y "Hey Jude", ya en territorio de bises el trío final escapa a "las canciones que sabemos todos" y resignifica el disco "Abbey Road" tocando "Golden Slumbers", "Carry That Weight" y "The End" en el orden que están en el álbum y sin pausas en el medio, convirtiendo a las tres piezas en un gran final conceptual.

Mención más que especial merece la ejecución de la bellísima "Blackbird", promediando el show. Con una comodidad absoluta, McCartney empieza a ejecutar esta pieza única solo con su guitarra acústica, mientras el centro del escenario donde estaba ubicado se empieza a elevar. En ese momento se me cruzó un segundo por la cabeza que Paul ya tiene 82 y que en algún momento (ojalá falte mucho) le tocará "ir a reencontrarse" con Lennon y Harrison allá arriba. Pero la emoción que transmite la voz del ex beatle hace que el pensamiento se vaya y la noche siga. Tras finalizar el show con "The End", McCartney se despide con un "hasta la próxima" que, suceda o no, ratifica una actitud coherente con el legado de su obra artística y cobra mayor significado en un país en el que tenemos un máster en eso de "seguir pase lo que pase": take these broken wings and learn to fly.

