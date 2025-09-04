La respuesta de Eliana Guercio después de que Ximena Capristo la acusara de "roba novios"

“Él era famoso, cantante y empresario. No eran novios formales, pero estaban empezando algo. Después de eso, nuestra relación se rompió”, relató. Sus palabras volvieron a traer al presente un viejo triángulo amoroso que durante años circuló como rumor en el ambiente artístico.

Más allá de este capítulo, lo cierto es que los cruces entre Guercio y Capristo tienen una larga historia en la farándula local. En su momento, Capristo recordó también que fue víctima de un comentario xenófobo al aire: “Guercio me dijo ‘negra boliviana’ al aire”, contó. Y no es el único episodio polémico en la trayectoria mediática de Guercio: uno de los más recordados es la cachetada que le dio a Marcelo Polino en pleno vivo de Intrusos, luego de que él la tratara de “gato”, un gesto que quedó en la memoria televisiva de los 2000.