La respuesta de Eliana Guercio después de que Ximena Capristo la acusara de "roba novios"
La panelista utilizó sus redes sociales para responderle a la exGran Hermano y dejó frases filosas en medio de un nuevo capítulo de un viejo enfrentamiento mediático.
El conflicto entre Eliana Guercio y Ximena Capristo volvió. La ex Gran Hermano reflotó un viejo episodio que, según ella, marcó el quiebre en la relación con la actual panelista de A la Barbarossa. En una entrevista, Capristo aseguró que Guercio habría estado con un hombre con el que Silvina Luna recién comenzaba un vínculo sentimental.
El comentario desató una rápida y contundente réplica. Fiel a su estilo frontal, Guercio eligió contestar desde su cuenta de Instagram. Allí publicó mensajes breves, pero con un tono lapidario. “No discutas sobre verdades con adictos a las mentiras”, escribió primero, dejando en claro que no piensa dar lugar a versiones que considera falsas.
Minutos más tarde, sumó otra frase cargada de ironía y con fuerte carga de sentido: “El tiempo desnuda verdades”. Ambas expresiones fueron interpretadas como un tiro por elevación hacia Capristo.
Las declaraciones de la exvedette se dieron en el marco de un repaso de su historia mediática, donde recordó el episodio que la distanció de Guercio. Aunque en un primer momento evitó dar nombres, luego se supo que la amiga en cuestión era Silvina Luna.
“Él era famoso, cantante y empresario. No eran novios formales, pero estaban empezando algo. Después de eso, nuestra relación se rompió”, relató. Sus palabras volvieron a traer al presente un viejo triángulo amoroso que durante años circuló como rumor en el ambiente artístico.
Más allá de este capítulo, lo cierto es que los cruces entre Guercio y Capristo tienen una larga historia en la farándula local. En su momento, Capristo recordó también que fue víctima de un comentario xenófobo al aire: “Guercio me dijo ‘negra boliviana’ al aire”, contó. Y no es el único episodio polémico en la trayectoria mediática de Guercio: uno de los más recordados es la cachetada que le dio a Marcelo Polino en pleno vivo de Intrusos, luego de que él la tratara de “gato”, un gesto que quedó en la memoria televisiva de los 2000.
