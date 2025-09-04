Vero Lozano y Wanda Nara encienden las hornallas de MasterChef Celebrity: a qué hora ver en vivo

El anuncio oficial

De igual modo, Telefe se prepara para el gran anuncio de la nueva temporada este jueves, cerca de las 23. A pesar de que los nombres de los 24 participantes ya se han filtrado, la revelación oficial se hará en un programa especial ya mencionado, que contará con la conducción de Wanda Nara y Verónica Lozano.

“Llega un programa especial en el que vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef, una bomba, estoy chocha”, afirmó Lozano, quien admitió que, debido al estricto secretismo, ni ella tenía la lista completa de nombres.

Aunque el plan original era revelar a los famosos de forma sorpresiva para mantener el suspenso, la información se adelantó a través de redes sociales, lo que significa que el público ya conoce a la mayoría de los concursantes. Sin embargo, el programa seguirá adelante con la revelación, confirmando finalmente quiénes se pondrán los delantales en la cocina más famosa de la televisión.