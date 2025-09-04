Vero Lozano y Wanda Nara encienden las hornallas de MasterChef Celebrity: a qué hora ver en vivo
Al término de Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas, las conductoras revelarán quiénes participarán de la nueva edición del certamen.
Una vez que finalice el duelo entre la Selección Argentina y Venezuela por la anteúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Telefe tiene preparado un especial con Vero Lozano y Wanda Nara llamado "Se encienden las hornallas", donde se conocerán los nombres de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.
No obstante, se han filtrado los nombres de los famosos que formarán parte de la nueva edición, quitándole magia al lanzamiento preparado por el canal de las pelotas.
Quiénes participarán en MasterChef Celebrity 2025
Los hombres serán: Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano. Según reveló Paula Varela en Intrusos.
Entre las mujeres estarán: Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes. Con esto, se confirma un total de 23 participantes para la nueva entrega.
El anuncio oficial
De igual modo, Telefe se prepara para el gran anuncio de la nueva temporada este jueves, cerca de las 23. A pesar de que los nombres de los 24 participantes ya se han filtrado, la revelación oficial se hará en un programa especial ya mencionado, que contará con la conducción de Wanda Nara y Verónica Lozano.
“Llega un programa especial en el que vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef, una bomba, estoy chocha”, afirmó Lozano, quien admitió que, debido al estricto secretismo, ni ella tenía la lista completa de nombres.
Aunque el plan original era revelar a los famosos de forma sorpresiva para mantener el suspenso, la información se adelantó a través de redes sociales, lo que significa que el público ya conoce a la mayoría de los concursantes. Sin embargo, el programa seguirá adelante con la revelación, confirmando finalmente quiénes se pondrán los delantales en la cocina más famosa de la televisión.
