Sorpresa en Telefe: por qué hoy jueves no dan La Voz Argentina
El canal de las pelotas volvió a introducir un cambio en la programación que afecta al reality de canto y generó bronca en los televidentes. Los motivos.
Como ocurrió en otros jueves anteriores, Telefe decidió una vez más no emitir La Voz Argentina, lo que ha generado bronca entre los seguidores del exitoso reality de canto.
La decisión sorprende, ya que el programa se encuentra en una de las etapas más emocionantes de la competencia, "Primer Round", que ya tuvo varias presentaciones.
Aunque el programa ha mantenido sus buenos niveles de audiencia y ha recibido presentaciones "realmente espectaculares", el canal ha optado por suspender la emisión este jueves, una medida que ya había tomado en otras oportunidades.
A pesar de la cancelación de la emisión del jueves, los fans tendrán la oportunidad de seguir la competencia antes de lo previsto. Desde hace unas semanas, Telefe sumó un día más a la programación del reality, que ahora también sale al aire los viernes.
De esta manera, y tras los "Primer Round" de los equipos de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, los seguidores del programa podrán seguir disfrutando de la próxima y última presentación de esta etapa, que será este viernes con el team Soledad.
Por qué no dan La Voz Argentina este jueves
El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, partido que tiene un saber especial ya que es el último oficial de Lionel Messi en el país.
El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 20.30 horas, coincidiendo en parte con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.
De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.
