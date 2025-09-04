Sorpresa en Telefe: por qué hoy jueves no dan La Voz Argentina

nico occhiato la voz Nico Occhiato, conductor de La Voz Argentina.

Por qué no dan La Voz Argentina este jueves

El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, partido que tiene un saber especial ya que es el último oficial de Lionel Messi en el país.

El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 20.30 horas, coincidiendo en parte con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.

De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.