La respuesta de Pampita a las historias picantes de la China Suárez: qué dijo

En ese sentido, la ex de Vicuña también contó si las palabras de Eugenia le duelen o le afecta recordar el juicio perdido. "No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio", lanzó sin tapujos dejando en claro que todo sigue igual que siempre entre ellas.

"Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía", sentenció Pampita expresando así su intención de seguir relacionándose con la China Suárez.