La revelación de Juana Repetto sobre su tercer embarazo: "Nos cuidamos mal"
La influencer visitó a Andy Kusnetzoff en "PH: Podemos hablar" y habló sin filtro sobre cómo se enteró de su tercer embarazo. Los detalles.
A ocho meses de haberse convertido en madre por tercera vez, Juana Repetto compartió detalles inéditos de su esfera personal y reveló el modo en que vivió el proceso gestacional de su bebé más pequeño. La criatura nació como fruto de un acercamiento íntimo con Sebastián Graviotto cuando la pareja ya acumulaba un mes de separación.
Tal es así que, en el marco de un diálogo profundo con Andy Kusnetzoff, la artista reconoció que no se trató de un embarazo planificado, aunque en la actualidad transita la maternidad cargada de un profundo agradecimiento. De hecho, confirmó que se enteró de su embarazo porque, según explicó, "nos cuidamos mal" con su ex.
La actriz explicó que la novedad surgió tras fallar el método de anticoncepción utilizado en una única reunión posterior al fin del vínculo amoroso. Asimismo, detalló que postergó inicialmente el anuncio al padre de la criatura debido a la cautela que le provocaba el antecedente cercano de haber sufrido una interrupción gestacional previa.
Al reflexionar sobre el rol que ocupa el nuevo integrante en la dinámica del hogar, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech destacó con emoción el impacto de su llegada: “Es el único que no busqué y es al que más agradezco”. La actriz —quien además es madre de Toribio, concebido mediante un proyecto monoparental, y de su otro hijo junto a Graviotto— admitió que le cuesta imaginar la rutina familiar previa a la llegada del pequeño.
A pesar de haber compartido la experiencia del nacimiento tras la ruptura sentimental, la figura mediática dejó en claro que la separación definitiva se mantiene inalterable. Si bien persisten desacuerdos de fondo que propiciaron el quiebre de la pareja, Repetto remarcó que prioriza el entendimiento diario por la crianza compartida: “Le pongo buena onda para que los chicos estén bien”.
Por último, en relación a sus concepciones vinculares, la artista reflexiono sobre la complejidad de sostener relaciones monógamas a largo plazo, admitiendo haber incurrido en infidelidades en etapas previas de su vida, aunque aclaró que ese factor no desencadenó el desenlace de su último matrimonio.
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