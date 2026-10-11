La revelación de Juana Repetto sobre su tercer embarazo: "Nos cuidamos mal"

Al reflexionar sobre el rol que ocupa el nuevo integrante en la dinámica del hogar, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech destacó con emoción el impacto de su llegada: “Es el único que no busqué y es al que más agradezco”. La actriz —quien además es madre de Toribio, concebido mediante un proyecto monoparental, y de su otro hijo junto a Graviotto— admitió que le cuesta imaginar la rutina familiar previa a la llegada del pequeño.