Las complicaciones que enfrentó Juana Repetto durante la gestación

La situación no terminó cuando consiguió superar las 28 semanas. A la condición del cuello uterino se agregó placenta previa, una complicación que elevó todavía más la preocupación por la salud de ambos. "Si no llegaba a la semana 28 había chance de que no sobreviviera o de que quedara con secuelas", confesó sobre lo que le habían explicado. Luego describió cómo cambió el panorama cuando apareció el nuevo inconveniente médico.

"Lo logramos, llegamos y se sumó una dificultad más. Además de tener el cuello del útero corto, se le sumó la placenta previa, dos situaciones que juntas eran aún más riesgosas. Yo tenía mucho miedo, tenía muchas chances de que la placenta se desprendiera y eso era un riesgo para el bebé y para mí", contó.

Mientras permanecía en reposo, Juana encontró una manera de atravesar la espera y compartirla con quienes seguían su embarazo desde las redes sociales. Los jueves se convirtieron en una fecha especial: cada vez que llegaba ese día, celebraba haber alcanzado una semana más de gestación.

Sus seguidores también se hicieron parte de esa rutina y le enviaban mensajes para acompañarla en cada nuevo avance. La actriz recordó que el equipo médico había establecido la semana 37 como el momento indicado para el nacimiento.

"El obstetra me dijo que me lo tenían que sacar a la semana 37. Yo cumplía semanas los jueves y hemos festejado todos los jueves desde el reposo hasta el nacimiento, y me han mandado mensajitos a lo largo de todo el proceso, me avisaban cuando era jueves", recordó.

La historia tuvo un desenlace que terminó de darle un significado especial a aquella costumbre. Timoteo nació mediante una cesárea programada precisamente un jueves, el mismo día en que su mamá cumplía las 37 semanas. "El gordito nació un jueves porque decidieron hacerme una cesárea el mismo día que cumplía 37 semanas. Y hoy cumple nueve meses y cae jueves, no lo puedo creer".

Por qué los nueve meses de Timoteo emocionaron tanto a Juana Repetto

El aniversario también llevó a la actriz a pensar en el crecimiento de su hijo y en los cambios que aparecen durante esta etapa. Según explicó, los nueve meses representan un punto de inflexión en el desarrollo de los bebés, que empiezan a desenvolverse con mayor independencia: "Estuvieron nueve meses adentro de la panza y cuando cumplen nueve meses afuera empiezan a tener cierta autonomía, se trasladan solos, comen, interactúan mucho más".

Pero detrás de la celebración también hubo una reflexión personal. Juana reconoció que vive este momento con una sensibilidad particular porque tiene la certeza de que Timoteo será su último hijo. Por eso, cada avance del pequeño también representa la despedida de una etapa de su maternidad.

"Es la etapa en la que dejan de ser bebés recién nacidos y terminan de gestarse afuera. Con Chimi tengo la certeza de que es el último y me tiene muy movilizada, que haya caído jueves y en noveno mes confirma que se cierra un ciclo. Los jueves serán mis días favoritos para siempre", concluyó.