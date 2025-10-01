La revelación de la Negra Vernaci sobre su entrevista con Cristina Kirchner: "Tenés una hija peronista"
La conductora de Pop 101.5 estuvo de invitada en Industria Nacional y habló de todo con Marcos Aramburu, en especial recordó la entrevista con la expresidenta de los argentinos.
Elizabeth La Negra Vernaci fue invitada al programa Industria Nacional de Gelatina, donde compartió un divertido mano a mano con Marcos Aramburu. Entre risas, recuerdos y reflexiones, la locutora habló de su histórico reportaje a Cristina Kirchner y contó cómo esa entrevista marcó un antes y un después en su vida.
Desde el inicio, Vernaci agradeció un homenaje que le habían hecho en el ciclo: "Te quiero agradecer que el otro día me hicieron un Inmemorial. Te re agradezco, me encantó", expresó. Aramburu, con humor, sumó: "El humor lo de Elizabeth Vernaci".
La entrevista con Cristina Kirchner
La Negra confesó que nunca pudo mirar completa su entrevista con la expresidenta:"Yo no lo pude ver porque a mí me da como una sensación de uy, me voy a dar vergüenza. Nunca vi la entrevista con Cristina y hay gente que la vio tres, cuatro veces. Me da la sensación de que, uy, qué pelotuda, tendría que haber preguntado esto, tendría que haber hecho aquello".
Luego explicó la presión que sentía en ese momento: "Yo por lo general me pongo nerviosa y estar con Cristina… aparte era el momento donde todos los 'periodistas serios'… después podemos definir en qué se convirtieron".
El conductor acotó: "Pero era una radio de periodistas serios".
Vernaci retomó: "En esa radio en particular, pero después, hablando de los periodistas en general, estaban esperando a hacerle una nota a Cristina porque ellos iban a ser tan agudos, tan punzantes que con la pregunta que hicieran, Cristina iba a ir presa. Entonces, ¿cómo me iba a dar una nota a mí? Ahí ya estaba el bajarme el valor: ‘Se la da a ella porque le pregunta pelotudeces’. Y obviamente yo no soy periodista, ni lo quiero ser. También le quería hablar como a la mina, no ni a la presidenta, ni a la mujer de Néstor. Fue una mezcla de todo, pero sí, estaba nerviosa". “Me hizo peronista”
Aramburu fue directo: "¿Y te cambió algo con respecto a su visión a lo que pensabas de ella de alguna forma?".
La Negra respondió sin vueltas: "Me hizo peronista. Esa nota. No, no, no, ya venía… no como un sentimiento, tenía sentimientos, pero ella me terminó de decir: ‘Bueno, vos por como pensás, date cuenta, sos peronista’. Y le mandó un mensaje a mi mamá, que es totalmente peronista, y le dijo: ‘Ay, tenés una hija peronista’".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario