Video: la vuelta de Hamilton que permite descubrir todos los secretos del circuito de Sepang
La Fórmula 1 vuelve a Malasia después de nueve años y una vuelta de británico en la clasificación de 2017 permite conocer desde el cockpit las características del exigente trazado.
La Fórmula 1 volverá este fin de semana al Circuito Internacional de Sepang, una pista que llevaba nueve años fuera del calendario de la máxima categoría. Para conocer en detalle sus principales características, existe un registro especialmente atractivo: la vuelta que Lewis Hamilton realizó durante la clasificación del Gran Premio de Malasia de 2017.
Aquella fue la última edición de un GP de F1 disputado en el trazado malasio y el británico consiguió quedarse con la pole position. Al volante del Mercedes, el siete veces campeón mundial completó una vuelta en 1 minuto, 30 segundos y 076 milésimas, tiempo que le permitió quedarse con el primer puesto de la clasificación.
La cámara a bordo del monoplaza permite observar desde la perspectiva del piloto cómo se afrontan las distintas curvas, las zonas de frenada y las largas rectas que caracterizan a Sepang. Esto es lo que verá el argentino Franco Colapinto el próximo fin de semana desde adentro del A526 de Alpine.
La vuelta de Hamilton que quedó en la historia de Sepang
Hamilton tuvo que exprimir al máximo su Mercedes para conseguir la primera posición. La diferencia respecto de su principal perseguidor fue mínima: Kimi Räikkönen terminó segundo a apenas 45 milésimas. El tercer lugar quedó en manos de Max Verstappen, que terminó a 465 milésimas del tiempo del británico.
Para Hamilton, aquella clasificación tuvo además un significado especial porque representó su quinta pole position en el Gran Premio de Malasia. El británico volvió a demostrar su adaptación a un circuito que durante años fue uno de los escenarios tradicionales de la Fórmula 1.
¿Qué hace tan particular al circuito de Sepang?
Sepang presenta una combinación de características que lo convierte en un desafío para los pilotos y los ingenieros. El trazado cuenta con largas rectas, curvas rápidas y fuertes zonas de frenada, por lo que encontrar el equilibrio adecuado en la puesta a punto resulta fundamental.
Desde la cámara onboard de Hamilton se puede observar especialmente la importancia de colocar correctamente el monoplaza antes de cada curva. Una pequeña pérdida de tiempo en un sector puede terminar repercutiendo en la vuelta completa.
El circuito también exige una gestión precisa de los neumáticos debido a las elevadas temperaturas que suelen acompañar a la competencia. A esto se suma otro elemento habitual de Sepang: el clima.
El factor climático, otro desafío para los pilotos
Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente en Malasia. El calor, la humedad y las lluvias tropicales forman parte de los factores que históricamente condicionaron los Grandes Premios disputados en el circuito.
Una tormenta puede modificar completamente el comportamiento del monoplaza y obligar a los equipos a cambiar su estrategia en cuestión de minutos.
Por eso, una vuelta rápida en condiciones de pista seca, como la que realizó Hamilton en 2017, también sirve para observar la trazada ideal que los pilotos buscan cuando cuentan con el máximo nivel de adherencia.
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