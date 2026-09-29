Video: la vuelta de Hamilton que permite descubrir todos los secretos del circuito de Sepang

¿Qué hace tan particular al circuito de Sepang?

Sepang presenta una combinación de características que lo convierte en un desafío para los pilotos y los ingenieros. El trazado cuenta con largas rectas, curvas rápidas y fuertes zonas de frenada, por lo que encontrar el equilibrio adecuado en la puesta a punto resulta fundamental.

Desde la cámara onboard de Hamilton se puede observar especialmente la importancia de colocar correctamente el monoplaza antes de cada curva. Una pequeña pérdida de tiempo en un sector puede terminar repercutiendo en la vuelta completa.

El circuito también exige una gestión precisa de los neumáticos debido a las elevadas temperaturas que suelen acompañar a la competencia. A esto se suma otro elemento habitual de Sepang: el clima.

El factor climático, otro desafío para los pilotos

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente en Malasia. El calor, la humedad y las lluvias tropicales forman parte de los factores que históricamente condicionaron los Grandes Premios disputados en el circuito.

Una tormenta puede modificar completamente el comportamiento del monoplaza y obligar a los equipos a cambiar su estrategia en cuestión de minutos.

Por eso, una vuelta rápida en condiciones de pista seca, como la que realizó Hamilton en 2017, también sirve para observar la trazada ideal que los pilotos buscan cuando cuentan con el máximo nivel de adherencia.